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Parteneriat UE-Ucraina în domeniul dronelor. Von der Leyen: „Va reuni ingeniozitatea ucraineană şi puterea industrială a Europei”

Data publicării:
ursula zele
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski la Kiev. Sursa: captură video
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Din articol
Acordul UE-Ucraina privind dronele 1 miliard de euro pentru drone

Comisia Europeană și Ucraina au semnat miercuri un nou parteneriat industrial în domeniul apărării, marcând un important pas înainte în integrarea industriilor de apărare europene și ucrainene. Comisia a lansat, de asemenea, Pactul UE-Ucraina privind dronele pentru a aprofunda cooperarea în domeniul tehnologiilor dronelor și al tehnologiilor de combatere a dronelor. În plus, CE a plătit un miliard de euro suplimentar pentru a sprijini capacitățile Ucrainei în materie de drone.

„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru acord privind dronele, a spus președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Kiev, în prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acest acord va reuni ingeniozitatea ucraineană şi puterea industrială a Europei, a adăugat ea.

„Parteneriatul nostru industrial în domeniul apărării integrează economia de apărare a Ucrainei în același mod în care ne integrăm piețele: Prin eliminarea barierelor și alinierea standardelor noastre cât mai curând posibil - de la achizițiile publice în domeniul apărării la protecția proprietății intelectuale. Permiterea unei cooperări mai strânse a industriilor noastre de apărare și a întreprinderilor comune. Împreună, valorificăm puterea noastră industrială comună pentru securitatea noastră comună”, a mai spus von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă al CE.

Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an, dintre care unele cu rază de acţiune foarte mare, şi îşi propune să dubleze această producţie, a precizat, la rândul său, Zelenski.

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Kievul a semnat deja mai multe acorduri în domeniul dronelor cu ţări precum Qatarul sau Arabia Saudită, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Alte acorduri sunt în curs de pregătire, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda sau Canada.

Acum, pe baza acordurilor bilaterale existente privind dronele între Ucraina și statele membre ale UE, noul parteneriat va oferi un cadru unic și coerent UE-Ucraina pentru a facilita, coordona și sprijini punerea în aplicare deplină a acestora.

UE și Ucraina au convenit să promoveze producția comună de drone și sisteme anti-drone între Ucraina și statele membre ale UE până la sfârșitul anului 2026. Acordul urmărește să intensifice rapid producția și desfășurarea de capabilități dovedite în luptă pentru a contracara dronele și rachetele, oferind în același timp previzibilitatea pe termen lung necesară pentru consolidarea investițiilor și extinderea capacității industriale de apărare atât în Ucraina, cât și în Uniunea Europeană.

Această cooperare urmărește să protejeze împotriva dronelor și rachetelor cu rază mică și medie de acțiune, să desfășoare la scară largă sisteme de drone dovedite prin luptă care pot fi stocate în afara teritoriului Ucrainei și să ofere ambelor baze industriale de apărare previzibilitatea necesară pentru a intensifica în mod decisiv investițiile și producția, arată CE.

UE și Ucraina își vor extinde cooperarea industrială în domeniul apărării la producția comună de rachete antibalistice până în 2028, contribuind la abordarea lacunelor critice în materie de capabilități de apărare aeriană. Parteneriatul va acorda prioritate sistemelor de rachete eficiente din punctul de vedere al costurilor, continuând în același timp să consolideze alte capabilități esențiale de apărare, inclusiv producția de artilerie și lanțurile de aprovizionare esențiale.

Noul parteneriat va aprofunda integrarea industriilor de apărare europene și ucrainene prin eliminarea barierelor din calea cooperării și prin accelerarea alinierii standardelor. Lucrările vor avansa în domenii-cheie, de la achizițiile publice în domeniul apărării la protecția proprietății intelectuale, permițând întreprinderilor de ambele părți să coopereze mai bine și să consolideze securitatea comună a Europei.

Acordul UE-Ucraina privind dronele

Pactul UE-Ucraina privind dronele va reuni capacitatea industrială a Europei și expertiza Ucrainei în ceea ce privește inovarea în domeniul dronelor. Acesta este construit în jurul unor asociații în participațiune între companii ucrainene și europene. Acordul va combina capacitățile testate pe câmpul de luptă ale Ucrainei și puterea industrială și scara de producție a Europei, sprijinind transferurile de tehnologie specifice și investițiile în sectoarele cu dublă utilizare din Ucraina.

Acordul va accelera dezvoltarea și producția de drone și sisteme anti-drone de generație următoare, asigurându-se că Ucraina are capabilitățile de care are nevoie în prezent, consolidând în același timp pregătirea Europei pentru apărare în viitor, potrivit comunicatului.

Comisia va colabora acum cu partenerii ucraineni și cu comunitatea europeană a dronelor în vederea primei reuniuni a celor 18 membri fondatori, programată să aibă loc la Bruxelles în septembrie.

1 miliard de euro pentru drone

Comisia Europeană a plătit astăzi Ucrainei încă 1 miliard de euro pentru achiziționarea de drone. Aceasta reprezintă a doua plată din cadrul primei tranșe de 6 miliarde de euro a împrumutului de sprijin pentru Ucraina dedicat achiziționării de drone, o capacitate esențială care permite Ucrainei să reziste războiului de agresiune al Rusiei.

Această plată urmează primei tranșe de 3,2 miliarde de euro a Comisiei către Ucraina în cadrul programului specific de asistență macrofinanciară, efectuată la 25 iunie, și primei plăți dedicate achiziționării de drone, în valoare de 3,9 miliarde de euro, efectuată la 30 iunie.

Comisia a aprobat, de asemenea, un plan de plată în valoare de 10 miliarde de euro pentru finanțarea unor drone, rachete și aeronave de luptă suplimentare, subliniind angajamentul pe termen lung al UE față de apărarea Ucrainei și față de o bază industrială europeană de apărare mai puternică și mai integrată.

Editor : M.B.

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