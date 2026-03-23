Un avion de tip Hercules aparţinând armatei columbiene s-a prăbuşit luni, la decolare, în sudul țării, a anunţat ministrul Apărării, Pedro Sanchez.

ACTUALIZARE 19.28 Primul bilanț oficial indică 67 de militari răniți, potrivit presei columbiene.

Comunitatea ajută la eforturile de salvare. Avioane militare se îndreaptă spre zonă pentru a-i transporta pe răniți la Bogota, deoarece capacitatea spitalelor din regiune nu este suficientă.

ACTUALIZARE 19.12 Postul BluRadio, a transmis că la bord se aflau 110 militari şi că avionul s-a prăbuşit la doar 3 km de un centru urban.

Concernul american Lockheed Martin, producătorul avionului Hercules C-130, nu a răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.

La sfârşitul lunii februarie, un alt Hercules C-130, aparţinând forţelor aeriene boliviene, s-a prăbuşit în oraşul populat Alto.

Mai mult de 20 de persoane au murit şi alte 30 au fost rănite, iar bancnote provenite din avionul cargo s-au împrăştiat prin oraş, provocând ciocniri între locuitori şi forţele de securitate

Știrea inițială: Avionul de tip Hercules „a sufert un accident tragic la decolare (...) în timp ce transporta trupe”, a anunțat Sanchez pe X, cu „profundă durere”, relatează AFP, citată de News.ro.

Aeronava s-a prăbuşit la Puerto Leguizamo, în apropierea frontierei cu Ecuadorul, a precizat el.

Înregistrări video de pe rețelele sociale arată un nor de fum la locul prăbușirii.

Potrivit publicației El Tiempo, un raport preliminar arată că 20 de militari răniți au fost transportați la spital. Informația nu a fost însă confirmată de autorități.

La bordul avionului se aflau aproximativ 100 de militari, potrivit ministrului.

