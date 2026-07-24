Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului fără pilot

Drona care a fost doborâtă de un avion F-16 a stat aproape o oră în spațiul aerian al României și este una dintre dronele care au ajuns cel mai departe pe teritoriul țării. A trecut prin mai multe județe, iar locuitorii din acestea și din județele învecinate au primit mesaj RO-Alert.

Drona a fost detectată când era la aproximativ 20 km de țărmul României, se îndrepta către Sulina. Au detectat-o deasupra Mării Negre și în acel moment au fost date toate alertele. Au fost trimiși în misiune prima dată piloții italieni din România, Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, care au avioane Eurofighter. Ei au plecat prima dată în misiune, au depistat drona.

Au lansat o rachetă către aparatul de zbor, dar proiectilul nu a lovit drona. Imediat după, au fost trimiși misiune piloții români, două avioane F-16, care au decolat Baza Aeriană Borcea Fetești. După câteva minute, piloții români au găsit și drona și au doborât-o.

Au fost emise mesaje RO-ALERT în mai multe zone - Ialomița, Galați, Ilfov. Aceasta, pentru că traiectoria dronei putea să indice faptul că acest aparat de zbor ar putea să ajungă în județul Ilfov. Toate județele în care a fost trimis mesaj RO-ALERT erau județe prin care drona fie a trecut, sau exista posibilitatea să să treacă.

Armata României spune că drona a avut următorul traseu: Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. A fost doborâtă în localitatea Padina, care este aproape de granița cu județul Prahova.

Editor : M.B.