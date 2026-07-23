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Un avion de vânătoare Su-57 s-a prăbușit lângă Moscova. Pilotul s-a catapultat înainte de impact

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Su-57 avion vanatoare rusesc
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce este Su-57 Rusia operează aproximativ 30 de aeronave Noi roluri și vulnerabilități

Un avion de vânătoare rusesc Su-57 de generația a cincea s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în apropiere de Moscova, scrie Kiev Post. Pilotul s-a catapultat în siguranță, nu s-au înregistrat victime, iar autoritățile ruse nu au dezvăluit încă cauza incidentului.

Un avion de vânătoare rusesc Su-57 de generația a cincea s-a prăbușit joi, 23 iulie, în timpul unui zbor de antrenament în districtul Odintsovo din regiunea Moscovei.

Potrivit canalelor rusești de pe Telegram, pilotul s-ar fi catapultat în siguranță înainte ca aeronava să se prăbușească, iar la sol nu au fost raportate victime.

Avionul de vânătoare s-a prăbușit în apropierea orașului Zvenigorod. Martori oculari au declarat pentru publicația rusă Astra că aeronava a explodat după ce pilotul s-a catapultat.

„Avionul s-a prăbușit, iar parașuta era vizibilă în apropiere”, au declarat locuitorii din zonă pentru Astra.

Cauza accidentului nu a fost încă dezvăluită de autoritățile ruse.

Ce este Su-57

Su-57 este cel mai avansat avion de vânătoare multifuncțional de generația a cincea al Rusiei. Acesta a efectuat primul zbor în 2010, însă producția în serie a fost amânată cu ani buni înainte de a intra în serviciu în număr limitat.

Aeronava este concepută pentru misiuni de superioritate aeriană și atacuri împotriva țintelor terestre și navale. Rusia susține că Su-57 dispune de tehnologie stealth, avionică avansată și capacitatea de a transporta o gamă largă de arme ghidate cu precizie.

Cu toate acestea, analiștii occidentali au pus în repetate rânduri sub semnul întrebării atât capacitățile reale de camuflaj ale aeronavei, cât și ritmul lent al producției sale.

Rusia operează aproximativ 30 de aeronave

Este estimat că Rusia operează doar aproximativ 30 de avioane de vânătoare Su-57, un număr mult mai mic decât obiectivul său de a livra 76 de aeronave suplimentare până în 2027. Avioanele de vânătoare cu tehnologie stealth au fost rareori utilizate în luptă împotriva Ucrainei, probabil deoarece Moscova se teme să nu piardă unul dintre ele din cauza apărării aeriene ucrainene.

Defense Express, citând un raport recent al The War Zone, a remarcat că Su-57 a fost observat recent îndeplinind aparent un rol de combatere a dronelor.

Fotografii de origine incertă arată aeronava transportând rachete aer-aer R-73 pe piloni externi ai aripilor, în loc să le transporte în compartimentul intern de armament, o configurație care îi compromite caracteristicile de camuflaj.

Aeronava a fost echipată, de asemenea, cu un modul electro-optic de țintire 101KS-N, despre care publicația The War Zone a afirmat că i-ar permite să detecteze și să atace ținte aeriene de mici dimensiuni, inclusiv drone.

Noi roluri și vulnerabilități

Rusia a explorat și noi roluri pentru Su-57, inclusiv o variantă cu două locuri, testată recent în zbor, destinată exportului. Înregistrările anterioare de brevete sugerau că versiunea cu două locuri ar putea servi și ca post de comandă aerian, coordonând atât aeronavele cu echipaj uman, cât și dronele fără pilot.

În timpul războiului pe scară largă, s-a confirmat de două ori că avioane Su-57 au fost lovite la sol – prima dată în iunie 2024 și din nou în aprilie 2026 –, ceea ce subliniază vulnerabilitatea celui mai avansat avion de vânătoare al Rusiei chiar și în afara câmpului de luptă.

Editor : Ana Petrescu

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