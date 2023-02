Un băiat de 14 ani care acuza dureri de cap și stări de vomă avea o tumoare uriașă la creier provocată de viermii intestinali

Un adolescent a suferit o intervenție chirurgicală pentru înlăturarea unei tumori uriașe din creier după ce băiatul s-a infectat cu viermi paraziți, informează Newsweek.

Băiatul de 14 ani, altfel sănătos, care locuia într-o fermă din India, a fost la medic după ce a început să aibă dureri de cap și să vomite în repetate rânduri timp de o lună.

Doctorii l-au diagnosticat într-un final cu o formă de echinococoză – o boală infecțioasă provocată de viermii intenstinali. Studiul cazului a fost publicat în The New England Journal of Medicine (NEJM).

Peste 1 milion de oameni ar putea fi afectați de echinococoză în toată lumea, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Multe dintre aceste persoane suferă de sindroame clinice severe care pot pune în pericol viața pacientului dacă nu sunt tratate.

Băiatul din India s-a infectat cu forma larvală a speciei de vierme parazit Echinococcus granulosus, care provoacă o formă a bolii echinococoză chistică.

Boala se manifestă prin dezvoltarea de chisturi – pungi anormale pline cu lichid – cel mai des în ficat și plămâni. Aceste chisturi se pot forma uneori și în oase, rinichi, splină, mușchi și sistemul nervos central.

„Odată ingestate, cele mai multe larve de tenie rămân blocate în ficat sau plămâni”, a explicat doctorul Sumit Thakar pentru Newsweek.

Larvele viermilor intestinali pot ajunge prin sânge și în alte părți ale corpului, precum în creier

Uneori, o parte din larvele viermilor paraziți intră în sânge și ajung în alte părți ale corpului, precum în creier. Odată ajunși la destinație, paraziții declanșează formarea unui chist sau a mai multor chisturi care se lărgesc treptat.

„Creierul este afectat în mai puțin de 2% dintre cazurile de infectare cu tenie, fiind mai comună la copii și adulții tineri”, a explicat Thakar.

Printre simptome se numără convulsiile, durerile de cap, vărsăturile, stările de slăbiciune și deficiențele senzoriale – acestea apar tot mai des pe măsură ce chistul se mărește și pune presiune pe creier.

Teniile ar putea fi prezente în corpul pacientului timp de mai mulți ani înainte ca chisturile să ajungă la o dimensiune care provoacă simptome vizibile.

„Uneori, dacă chistul se rupe, în mod spontan ori în timpul operației, lichidul din chist ar putea ieși afară, rezultând într-o reacție alergică ce ar putea provoca moartea pacientului”, a spus Thakar.

Echinococoză chistică se întălnește peste tot în lume, mai puțin în Antarctica. Infecțiile au loc cel mai des în zonele rurale acolo unde animalele sunt sacrificate.

„Câinii sau șeptelul sunt de obicei victimele acestei infestări cu tenie”, a spus Thakar. „Oamenii se infectează prin ingerarea accidentală a ouălor de tenie sau fiind în preajma câinilor sau a șeptelului infectat sau prin consumul de apă sau legume contaminate cu excrețiile animalelor infectate.”

Editor : Raul Nețoiu