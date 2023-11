Un discurs al activistei pentru mediu Greta Thunberg a fost întrerupt, duminică, de un protestatar supărat care a urcat pe scenă și a încercat să-i smulgă microfonul din mână, în timp ce din mulțime se scandau sloganuri pro-palestiniene, relatează BBC.

Protestul avea loc Amsterdam, iar în momentul în care din mulțime au început să se scandeze sloganuri pro-palestiniene, susținute și de Thunberg, un bărbat îmbrăcat în verde a urcat pe scenă și a încercat să-i smulgă microfonul din mână activistei.

„Am venit aici pentru un protest pe temă climatică nu pentru politică”, a spus bărbatul în timp ce încerca să-i ia microfonul Gretei Thunberg. Între timp, agenții de pază au venit și l-au scos de pe scenă.

„Calmează-te!”, i-a strigat Thunberg în timp ce agenții de pază l-au dus pe bărbat în spatele scenei. După, ea s-a alăturat scandărilor mulțimii – „Fără dreptate climatică pe teritoriu ocupat”.

Anterior, la începutul protestului, unei alte activiste i s-a tăiat microfonul de către organizatori după ce a scandat un alt slogan pro-palestinian și anti-Israel – „From the river to the sea, Palestine will be free” (n. red. – De la râu și până la mare, Palestina va fi liberă) – conform Reuters.

Israelul și organizațiile israeliene spun că acest slogan, folosit frecvent la demonstrații pro-palestiniene din toată lumea, este un apel la distrugerea Israelului. Activiștii pro-palestinieni, de cealaltă parte, spun că îl folosesc pentru a cere încheierea ocupației din Cisiordania și a blocadei din Gaza, nu pentru eliminarea Israelului.

