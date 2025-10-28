Live TV

Video Un cimitir din Italia a fost vandalizat: O bandă de români este în colimatorul carabinierilor

Data publicării:
Cimitirul devastat. Foto: ilgiorno.it
Cimitirul devastat. Foto: ilgiorno.it

Vase, statuete de madone și sfinți, cruci rupte. Toate obiectele de cupru de pe morminte au fost smulse și furate în noaptea de duminică spre luni la cimitirul din Merate, în nordul Italiei, între Milano și Bergamo. Luni dimineață, primii vizitatori ai cimitirului s-au confruntat cu devastarea concentrată în partea veche a cimitirului, scrie ilgiorno.it.

Aparținătorii au găsit cimitirul devastat, în momentul în care se pregăteau să viziteze mormintele celor dragi plecați din această lume. 

Bunurile furate au fost recuperate puțin mai târziu, în jurul orei 04:00 dimineața, când o patrulă a poliției rutiere a interceptat și a urmărit o camionetă înmatriculată pe numele unui român, pe strada Verdi din localitate. Camioneta, abandonată în timpul fugii, transporta aproximativ 1.500 de kilograme de cupru, care corespundeau obiectelor furate din cimitir.

Inspecția carabinierilor a stabilit că hoții au pătruns prin intermediul unei scări sprijinite de peretele exterior dintre cele mai vechi capele.

Obiectele recuperate vor fi restituite familiilor îndurerate, iar carabinierii sunt în acest moment pe urmele celor care au comis aceste fapte.

Editor : Marina Constantinoiu

