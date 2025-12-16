Un adolescent în vârstă de 15 ani, înarmat cu un cuțit, a comis un atac la o școală din satul Gorki-2, districtul Odințsovo, regiunea Moscova. Un elev de 10 ani a fost ucis, iar un agent de pază a fost rănit, a informat serviciul de presă al Comitetului de Investigații al Rusiei, scrie agenția de presă rusă, Tass. Tânărul și-a recunoscut vina, a declarat jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Direcției din Moscova a Comitetului de Investigații al Rusiei, Olga Vradi.

„Audierea este în desfășurare. Potrivit informațiilor preliminare, acesta și-a recunoscut vina”, a spus ea. Purtătoarea de cuvânt a adăugat că anchetatorii au început verificarea școlii.

Marți dimineață, un adolescent a folosit spray lacrimogen și a înjunghiat un agent de pază. Ulterior, a atacat un elev de 10 ani, care a murit din cauza rănilor suferite.

A fost deschis un dosar penal pentru omor și tentativă de omor. Atacatorul a fost reținut și a fost identificat ca fiind un elev de 15 ani al școlii respective.

Atac cu un cuțit la o școală din districtul Odintsovo, regiunea Moscova. Foto:. Profimedia Images

Circumstanțele

Atacul a avut loc într-o școală publică din satul Gorki-2, au declarat pentru Tass serviciile de urgență.

Elevii au fost evacuați din clădire, iar unii au părăsit școala pe cont propriu. Mai multe echipaje de ambulanță și forțe de ordine au fost trimise la fața locului.

Peste 100 de elevi s-au adăpostit în complexul cultural și sportiv din apropiere, Dom Molodeji (Casa Tineretului), a precizat administrația instituției.

Suspectul, care ar fi folosit un cuțit și spray lacrimogen, a fost reținut, potrivit serviciului de presă al Direcției Ministerului de Interne din regiunea Moscova.

Direcția a precizat că în jurul orei 9:00, ora Moscovei (06:00 GMT), au fost primite informații potrivit cărora un elev a înjunghiat un agent de pază, a folosit spray lacrimogen și apoi a atacat un elev de 10 ani, care ulterior a decedat din cauza rănilor.

Anchetă și reacții

Anchetatorii Direcției Principale de Investigații a Comitetului de Investigații al Rusiei pentru regiunea Moscova au deschis un dosar penal în baza articolului 105, partea 3 a articolului 30 și partea 2 a articolului 105 din Codul Penal al Federației Ruse.

Parchetul regiunii Moscova va verifica acțiunile oficialilor în urma atacului, a declarat serviciul său de presă pentru Tass.

Copiii și adulții afectați de incident vor primi sprijin, a declarat comisarul pentru drepturile copilului din regiunea Moscova, Ksenia Mișonova.

