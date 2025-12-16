Live TV

Foto Un copil a fost ucis într-un atac la o școală din regiunea Moscova. Atacatorul, un adolescent de 15 ani, și-a recunoscut vina

Data actualizării: Data publicării:
Knife Stabbing At Moscow Region School
Atac cu un cuțit la o școală din districtul Odintsovo, regiunea Moscova. Foto:. Profimedia Images
Din articol
Circumstanțele Anchetă și reacții

Un adolescent în vârstă de 15 ani, înarmat cu un cuțit, a comis un atac la o școală din satul Gorki-2, districtul Odințsovo, regiunea Moscova. Un elev de 10 ani a fost ucis, iar un agent de pază a fost rănit, a informat serviciul de presă al Comitetului de Investigații al Rusiei, scrie agenția de presă rusă, Tass. Tânărul și-a recunoscut vina, a declarat jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Direcției din Moscova a Comitetului de Investigații al Rusiei, Olga Vradi.

„Audierea este în desfășurare. Potrivit informațiilor preliminare, acesta și-a recunoscut vina”, a spus ea. Purtătoarea de cuvânt a adăugat că anchetatorii au început verificarea școlii.

Marți dimineață, un adolescent a folosit spray lacrimogen și a înjunghiat un agent de pază. Ulterior, a atacat un elev de 10 ani, care a murit din cauza rănilor suferite.

A fost deschis un dosar penal pentru omor și tentativă de omor. Atacatorul a fost reținut și a fost identificat ca fiind un elev de 15 ani al școlii respective.

Knife Stabbing At Moscow Region School
Atac cu un cuțit la o școală din districtul Odintsovo, regiunea Moscova. Foto:. Profimedia Images

Circumstanțele

Atacul a avut loc într-o școală publică din satul Gorki-2, au declarat pentru Tass serviciile de urgență.

Elevii au fost evacuați din clădire, iar unii au părăsit școala pe cont propriu. Mai multe echipaje de ambulanță și forțe de ordine au fost trimise la fața locului.

Peste 100 de elevi s-au adăpostit în complexul cultural și sportiv din apropiere, Dom Molodeji (Casa Tineretului), a precizat administrația instituției.

Suspectul, care ar fi folosit un cuțit și spray lacrimogen, a fost reținut, potrivit serviciului de presă al Direcției Ministerului de Interne din regiunea Moscova.

Direcția a precizat că în jurul orei 9:00, ora Moscovei (06:00 GMT), au fost primite informații potrivit cărora un elev a înjunghiat un agent de pază, a folosit spray lacrimogen și apoi a atacat un elev de 10 ani, care ulterior a decedat din cauza rănilor.

Knife Stabbing At Moscow Region School
Atac cu un cuțit la o școală din districtul Odintsovo, regiunea Moscova. Foto:. Profimedia Images

Anchetă și reacții

Anchetatorii Direcției Principale de Investigații a Comitetului de Investigații al Rusiei pentru regiunea Moscova au deschis un dosar penal în baza articolului 105, partea 3 a articolului 30 și partea 2 a articolului 105 din Codul Penal al Federației Ruse.

Parchetul regiunii Moscova va verifica acțiunile oficialilor în urma atacului, a declarat serviciul său de presă pentru Tass.

Copiii și adulții afectați de incident vor primi sprijin, a declarat comisarul pentru drepturile copilului din regiunea Moscova, Ksenia Mișonova.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian And Belarussian Troops Conduct Major Military Exercises
Rusia concentrează trupe în apropierea NATO. Germania avertizează asupra unei amenințări directe: „Vin doi ani critici”
EU leaders' Eastern Flank Summit in Helsinki
Helsinki: Liderii din nordul şi estul Europei cer întărirea flancului estic al UE. Mesajul președintelui Nicușor Dan
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan declară că Rusia va continua să fie o amenințare
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase”
vladimir putin si donald trump
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri
Recomandările redacţiei
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică...
trafic bucuresti, masini bucuresti
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu...
Ultimele știri
Rata deceselor din Franța o depăşeşte pe cea a naşterilor pentru prima oară după 80 de ani
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării”
Elon Musk revine în tabăra republicanilor lui Trump. Miliardarul a început să scrie cecuri pentru alegerile din 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Program de Crăciun Lidl şi Kaufland 2025. Zilele în care magazinele din România vor fi închise
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...