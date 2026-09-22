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Un fost ministru ucrainean susține că Zelenski a acceptat organizarea de alegeri, după care s-a răzgândit. De cine se teme președintele

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images
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Din articol
Fedorov propune alegeri înainte de încheierea războiului Zalujnîi nu a intrat oficial în politică Un fost aliat devine un critic vehement

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că i-a propus personal președintelui Volodimir Zelenski organizarea alegerilor prezidențiale în luna iunie și că acesta a fost inițial de acord. Conform lui Fedorov, președintele a abandonat ulterior ideea, după ce a aflat că fostul comandant al armatei, Valeri Zalujnîi, ar fi intrat în cursă, scrie Kyiv Post.

Mihailo Fedorov a făcut această afirmație într-un interviu amplu acordat publicației Ukrainska Pravda. Potrivit lui Fedorov, el i-a propus personal organizarea alegerilor în luna iunie. Zelenski a fost inițial pregătit să meargă mai departe, însă răzgândirea sa a survenit în momentul în care s-a aflat că Valeri  Zalujnîi ar fi urmat să intre în cursa prezidențială, a precizat fostul ministru.

Fedorov și-a amintit că i-a spus lui Zelenski că Ucraina are nevoie de alegeri pentru ca președintele să nu se mai gândească la politica electorală și să înceapă „să se gândească la propriul monument”.

Zelenski l-ar fi întrebat apoi pe Fedorov ce interes personal are în organizarea votului.

„Victoria în război”, a afirmat Fedorov că i-a răspuns.

Fedorov propune alegeri înainte de încheierea războiului

Fedorov a argumentat că Ucraina ar putea organiza alegeri înainte de încheierea războiului. În ordinea propusă de el, țara ar organiza mai întâi alegeri prezidențiale, urmate de cele parlamentare.

Fostul ministru nu a explicat modul în care autoritățile ar putea depăși obstacolele juridice și logistice pentru desfășurarea votului în timpul invaziei ruse.

Legislația ucraineană interzice desfășurarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale pe durata menținerii legii marțiale.

Organizarea unui vot la nivel național ar necesita, de asemenea, măsuri speciale pentru a permite cadrelor militare, persoanelor strămutate, locuitorilor din zonele de linie a frontului și milioanelor de ucraineni din străinătate să participe la vot în siguranță.

Alegerile prezidențiale din Ucraina, programate inițial pentru 2024, au fost amânate în urma invaziei pe scară largă a Rusiei și a introducerii legii marțiale. Zelenski rămâne în funcție în baza prevederilor constituționale care impun președintelui să își exercite atribuțiile până la preluarea mandatului de către un succesor.

Zalujnîi nu a intrat oficial în politică

Valeri Zalujnîi, care a comandat Forțele Armate ale Ucrainei până în februarie 2024 și a devenit ulterior ambasador în Regatul Unit, nu și-a declarat oficial candidatura și nici nu a anunțat crearea unui partid politic.

Cu toate acestea, Kyiv Post a relatat în iulie, citând o anchetă anterioară a publicației Ukrainska Pravda, că Zelenski l-ar fi întrebat pe Zalujnîi dacă ar candida în cazul în care s-ar organiza alegeri prezidențiale în toamnă.

Conform surselor citate în acel raport, Zalujnîi a răspuns că ar intra în cursă. Nici biroul lui Zelenski, nici Zalujnîi nu au comentat public această conversație raportată.

Raportul menționa, de asemenea, că înalți oficiali ucraineni au discutat despre riscurile unor alegeri disputate între Zelenski și Zalujnîi, pe fondul temerilor că o astfel de campanie ar putea adânci scindările politice în timpul războiului.

În iunie, un sondaj realizat de KIIS a arătat că Zalujnîi este cea mai de încredere personalitate publică din Ucraina, înregistrând o rată de încredere de 73% și de neîncredere de 21%, obținând un scor net de +52.

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrușețkîi, a declarat că nivelul mai ridicat de încredere acordat lui Zalujnîi și lui Budanov în comparație cu Zelenski reflectă cererea publicului ca figurile militare să joace un rol mai important în viitoarea conducere a Ucrainei.

Un fost aliat devine un critic vehement

Mihailo Fedorov a fost unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Zelenski. A condus componenta digitală din spatele campaniei prezidențiale de succes a lui Zelenski din 2019, înainte de a deveni primul ministru al transformării digitale din Ucraina.

Ulterior, a preluat conducerea Ministerului Apărării și a coordonat eforturile de extindere a producției de drone și de introducere a noilor tehnologii militare. Fedorov a părăsit guvernul în timpul unei remanieri din iulie 2026.

De la plecarea sa, a vorbit mai deschis despre necesitatea organizării de alegeri pe timp de război și despre schimbări în sistemul politic ucrainean. Ukrainska Pravda a raportat că unii membri din echipa lui Zelenski îl consideră acum un potențial adversar politic.

Fedorov nu și-a anunțat oficial intenția de a candida sau de a înființa un partid politic. El a declarat că s-ar întoarce „100%” la conducerea Ministerului Apărării dacă Zelenski i-ar oferi funcția, argumentând totodată că rezistența față de reformele sale în domeniul achizițiilor a contribuit la demiterea sa bruscă.

„Ce aș putea să spun, nu mie sau președintelui, ci părții active a publicului, care și-a exprimat clar poziția? Nu poți pur și simplu să abandonezi această situație”, a spus el.

Editor : B.P.

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