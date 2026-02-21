Live TV

Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă

Data publicării:
jack lopresti cu steagul brigazii azov in spate
Jack Lopresti s-a alăturat forțelor militare ucrainene. Sursă foto: X
Din articol
De partea Ucrainei
Decizia
„Am luat decizia corectă"

Un fost parlamentar conservator britanic a anunțat că s-a alăturat Brigăzii Azov, una dintre cele mai cunoscute și temute unități de luptă ale armatei ucrainene. Jack Lopresti, veteran în Afganistan, se declară „onorat” să facă parte din unitatea care „a devenit un simbol al rezilienței și al principiilor fără compromisuri”.

Fostul parlamentar britanic și vicepreședinte al Partidului Conservator, Jack Lopresti, a anunțat că se alătură Brigăzii 12 Forțe Speciale „Azov” a Gărzii Naționale a Ucrainei, scrie publicația Kyiv Post.

„Sunt onorat să încep serviciul militar în cadrul Brigăzii 12 Forțe Speciale «Azov» a Gărzii Naționale a Ucrainei, o unitate care a devenit un simbol al rezilienței și al principiilor fără compromisuri”, a scris el într-un mesaj pe rețeaua X.

Lopresti a fost anterior membru activ al Comisiei de Apărare a Parlamentului britanic și a susținut în mod constant ajutorul militar pentru Ucraina.

El nu a specificat ce rol va îndeplini în cadrul Brigăzii Azov.

De partea Ucrainei

De la începutul invaziei rusești pe scară largă în februarie 2022, Lopresti și-a exprimat în mod deschis sprijinul pentru independența și suveranitatea Ucrainei, solicitând în repetate rânduri liderilor politici britanici să ia măsuri mai decisive pentru a ajuta Kievul.

El a vizitat Ucraina de mai multe ori după lansarea invaziei pe scară largă.

După ce și-a pierdut locul în parlament în alegerile generale din Marea Britanie din 2024, Jack Lopresti, un fost veteran din Afganistan, s-a înrolat în Legiunea Internațională a Ucrainei la începutul anului 2025.

Într-un interviu acordat Kyiv Post în iulie 2025, Lopresti a declarat că a vizitat pentru prima dată Ucraina la prima aniversare a invaziei, ca membru al unei delegații parlamentare.

Deși a spus că înțelege „cât de important era pentru Ucraina să-și mențină independența, libertatea și statutul de națiune suverană”, el a fost impresionat în mod special de „spiritul poporului ucrainean, care era pregătit să lupte singur în circumstanțe foarte, foarte dificile pentru a încerca să-și păstreze țara independentă și liberă”.

După întoarcerea la Londra, s-a implicat intens în activități legate de Ucraina, formând un grup parlamentar multipartidic pentru producția de echipamente de apărare suverană și contribuind la dezbaterile privind sprijinul militar.

Decizia

Anticipând o campanie electorală dificilă pentru realegere, Lopresti a declarat pentru Kyiv Post că a decis dinainte că, dacă își va pierde mandatul, „voi veni în Ucraina”.

În ciuda avertismentelor rudelor – „familia și prietenii mi-au spus că este război, că este periculos” – el a recunoscut că „toți au înțeles de ce am vrut să vin să ajut”.

După alegeri, Lopresti a aplicat online pentru a deveni voluntar în Legiunea Internațională a Ucrainei, prezentând experiența sa militară limitată ca rezervist. El a spus că a primit răspunsuri care îi ofereau potențiale roluri pe linia frontului sau în domeniul instruirii.

Cu toate acestea, după discuții cu oficialii ucraineni, i s-a cerut să se concentreze pe domeniile în care experiența sa politică și în domeniul apărării ar putea fi cea mai eficientă.

„Adică, voiam să fiu soldat și, în cele din urmă, asta sunt”, a spus el.

„Am luat decizia corectă”

Lopresti a lucrat în Serviciul de Informații al Apărării, unde activitatea sa se concentra pe „relații internaționale, diplomație, achiziții și veterani”.

Fostul parlamentar a spus că a sprijinit delegațiile și misiunile comerciale în vizită, a contribuit la eforturile de achiziții în domeniul apărării și a lucrat la inițiative de asistență socială pentru veterani – un domeniu care îi este familiar, fiind fost purtător de cuvânt al partidului pentru veterani și patron al unei organizații caritabile britanice care operează un centru de reabilitare în Carpați.

„Simt că am luat absolut decizia corectă”, a declarat el pentru Kyiv Post.

„Mă simt foarte privilegiat că pot ajuta cu tot ce pot pentru a susține cauza și pentru a ajuta Ucraina să câștige”, a spus el, adăugând că nu s-a implicat în politica internă a Ucrainei.

Editor : B.P.

