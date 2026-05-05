Un general-colonel rus, fost șef al trupelor chimice ale Moscovei, s-a sinucis. A fost găsit „în bucătărie, așezat pe scaun”

Generalul-colonel rus în retragere Stanislav Petrov, din cadrul Forțelor de Apărare Chimică, Biologică și Antiradiații, s-a sinucis, relatează presa rusă citată de The Moscow Times. Rudele l-au găsit 2 aprilie, în apartamentul său din Moscova. Forțele de ordine au confirmat știrea pentru RIA Novosti, adăugând că un pistol a fost găsit lângă Petrov. Era „în bucătărie, așezat pe un scaun”, a declarat o sursă pentru Izvestia.

Generalul în retragere avea 87 de ani și a fost ultimul comandant al forțelor de apărare chimică ale URSS. Apoi a condus nou-formatele Forțe de Apărare chimice până în 2001, a lucrat ca cercetător la un institut militar și a fost, de asemenea, redactor-șef al unei reviste militare.

Conform biografiei oficiale a lui Petrov, acesta a ocupat funcția de cercetător șef la Centrul Științific 27, care este supus sancțiunilor din partea UE, SUA, Regatului Unit, Elveției, Ucrainei și Canadei pentru implicarea sa în „dezvoltarea și utilizarea agenților chimici” în cadrul armatei ruse.

În octombrie 2024, Londra a anunțat că impune sancțiuni împotriva Centrului 27, precum și împotriva Institutului Central de Cercetare Științifică 33 din cadrul Ministerului Apărării și a șefului Forțelor de Protecție NBC, generalul-locotenent Igor Kirillov, „pentru utilizarea armelor chimice în Ucraina”.

Rusia a recunoscut indirect implicarea centrului în dezvoltarea armelor chimice. Un articol care comemora cea de-a 50-a aniversare a organizației afirma că specialiștii săi oferă Rusiei „protecție fiabilă” împotriva amenințărilor și „au neutralizat eficient potențialul militar-chimic al Statelor Unite și al NATO în ansamblu, ceea ce le-a obligat să negocieze, culminând cu semnarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producției, stocării și utilizării armelor chimice și distrugerea acestora”.

Născut în 1939 la Gorki (Nijni Novgorod), Petrov a servit în unități de apărare chimică de la vârsta de 20 de ani. A participat la eforturile de curățare în urma dezastrului de la centrala nucleară de la Cernobîl. Din 1989 până în 1992, a comandat forțele de apărare chimică ale URSS. În 1991, a primit Premiul Lenin, iar 10 ani mai târziu, titlul de Doctor în Științe Militare.

O sursă TASS din serviciile medicale a relatat că decesul generalului a survenit în urma unei boli. „Fusese grav bolnav recent”, a spus sursa.

