Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene"

Data publicării:
general rus ucid in masina capcana
Surse colaj foto: X

Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters şi AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus.

Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, scrie AFP, preluată de Agerpres. 

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a forţelor armate din cadrul Statului Major General rus, a fost ucis, a anunţat comitetul.

O anchetă privind „moartea" lui Sarvarov, şeful departamentului de instruire operativă din cadrul Statului Major, a fost deschisă, a anunţat comisia într-un comunicat de presă.

Una dintre pistele investigate este cea „legată de serviciile speciale ucrainene", potrivit aceleiaşi surse. 

 

