Unul din cei mai informați oameni din lume compară modelele AI de vârf cu „arme nucleare digitale”: „N-ar fi deplasat”

Într-o rară luare de cuvânt, directorul Agenţiei Centrale Americane de Informaţii (CIA), John Ratcliffe, unul dintre cei mai informați oameni din lume, a comparat capacităţile celor mai avansate modele de inteligenţă artificială (AI) cu nişte „arme nucleare digitale”. Declarația șefului CIA vine în contextul în care administraţia lui Donald Trump operează o preluare de control a acestei tehnologii în numele „securităţii naţionale”.

„N-ar fi deplasat, aşa cum am spus, să le comparăm capacităţile cu nişte arme nucleare digitale”, a declarat John Ratcliffe marți, la Washington, vorbind despre discuţiile pe care le-a purtat pe acest subiect cu consilieri ai preşedintelui Donald Trump, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Oficialul de cel mai înalt rang al spionajului american îşi asumă în mod public această analogie cu arma nucleară în timp ce administraţia Trump tocmai a operat o preluare fără precedent a controlului asupra acestei tehnologii, invocând securitatea naţională.

La 12 iunie, Washingtonul a obligat Anthropic - o companie americană AI de vârf, cu sediul la San Francisco, să taie accesul la cele două cele mai puternice modele ale sale - Mythos 5 şi Fable 5 -, impunându-i un „control al exportului”.

Această retragere forţată a unui model de vârf de către un guvern - o premieră - a fost ridicată doar parţial, vineri, în cazul Mythos, accesibil de-acum unui cerc restrâns de parteneri americani.

Fable 5, versiunea destinată marelui public, rămâne offline.

OpenAI - rivalul american al Anthropic - şi-a lansat în aceeaşi zi modelul GPT-5.6, într-un acces foarte limitat, acceptând - pentru prima oară - ca guvernul american să valideze - client cu client - partenerii autorizaţi.

„Cursa înarmării”

Ratcliffe a reiterat - în linia guvernului - că „tehnologiile emergente” sunt „prioritatea sa cea mai înaltă” de când a preluat postul de director al CIA, în urmă cu 18 luni.

Directorul CIA a făcut aceste declaraţii la o conferinţă a AWS - aripa cloud a Amazon.

El a acuzat adversarii Statelor Unite de faptul că vor „să fure şi să manipuleze progresele Americii”.

Analogia între AI de vârf şi arma nucleară se multiplică de luni de zile în mediile securităţii naţionale americane.

Mai multe centre de reflecţie din aceste medii vorbesc despre o adevărată „cursă a înarmării” tehnologice a Statelor Unite împotriva Chinei şi Rusiei.

Directorul CIA a prezentat detalii ale unei reorganizări a CIA în centrul căreia se află securitatea cibernetică.

El a vorbit despre „o sabie” şi „un scut” în apărarea infrastructurilor critice.

John Ratcliffe a anunţat că l-a primit pe Elon Musk, patronul SpaceX, şi pe patronii Amazon, Google şi Dell.

La această conferinţă, AWS - numărul unu mondial al serviciilor de cloud - a anunţat un program de credite în valoare de un miliard de dolari destinat agenţiilor de spionaj ale Statelor Unite şi un serviciu de cloud „clasificat”, destinat subcontractorilor apărării americane.

Editor : B.P.