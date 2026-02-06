Un membru al armatei Greciei a fost arestat pentru spionaj. Este suspectat de legături cu China

Autorităţile în domeniul apărării din Grecia au arestat un membru al forţelor de apărare, acuzat că a transmis informaţii secrete unei „terţe părţi”, a declarat joi Statul Major General al Apărării Naţionale Elene (GEETHA).

În urmă cu două luni, serviciul de intelligence al Greciei a primit o informaţie de la o agenţie de securitate naţională conform căreia informaţii „extrem de sensibile” au fost scurse către China de către un membru al personalului militar al ţării, au adăugat surse apropiate anchetei.

Bărbatul, membru al forţelor aeriene greceşti din regiunea Atenei, a fost ulterior monitorizat îndeaproape de autorităţile elene şi a fost arestat sub suspiciunea că intenţiona să ofere informaţii şi mai sensibile operatorului său din străinătate, despre care se presupune că are legături cu China, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Arestarea a avut loc într-o zonă militară, în cooperare şi coordonare cu alte servicii de stat”, a declarat GEETHA într-un comunicat.

Numele suspectului nu a fost dezvăluit, dar sursele au spus că acesta a mărturisit faptele după arestarea sa.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Chinei la aceste acuzaţii.

