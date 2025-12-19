Live TV

Un muzeu din Nuremberg restituite moștenitorilor unor negustori evrei din Germania opere de artă furate de naziști

Muzeul national german nuremberg
Muzeul Naţional German), din oraşul Nuremberg. Foto: Profimedia Images

Descendenţii unor negustori de artă evrei din Germania, fraţii Lion, au primit înapoi de la Germanisches Nationalmuseum (Muzeul Naţional German), din oraşul Nuremberg (sud), cinci opere de artă furate în timpul perioadei naziste.

Fraţii Louis, Hans şi Fritz Lion au fost persecutaţi pentru că erau evrei şi au fost forţaţi să renunţe la afacerea pe care o deţineau sub presiunea circumstanţelor acelor vremuri, se spune într-un comunicat transmis vineri de muzeu, informează vineri DPA, scrie Agerpres.

Decizia restituirii a avut la bază o cercetare detaliată privind provenienţa obiectelor, precum şi recunoaşterea responsabilităţii istorice, se mai spune în comunicat.

Patru obiecte sunt restituire moştenitorilor, printre care şi o vază aurită care datează din secolul al XVIII-lea şi un paravan cu şase panouri din secolul al XIX-lea.

Muzeul răscumpără de la moştenitori o cruce cu o semnificaţie istorică importantă la un preţ corect şi rezonabil, se mai spune în comunicat.

Potrivit comunicatului, obiectul este o cruce de procesiune, care era purtată pe un stâlp, în fruntea procesiunii.

Crucea, creată în anul 1310 în apropiere de Regensburg, este o raritate întrucât pe ambele feţe este pictată imaginea lui Isus răstignit.

Crucea a făcut parte mulţi ani din expoziţia permanentă a muzeului. Prin această achiziţie, va fi în continuare accesibilă publicului.

Moştenitorii au apreciat dialogul bun şi constructiv cu muzeul, precum şi recunoaşterea promptă” a problemei în câteva luni.

Soluţia adoptată onorează soarta fraţilor Lion, care au fost persecutaţi, şi reprezintă un act important de dreptate istorică în Nuremberg, a spus avocatul moştenitorilor, Hannes Hartung.

