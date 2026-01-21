Live TV

Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia

Accident tren Spania
Foto: profimedia

Un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit peste şine în provincia Barcelona, făcând mai mulţi răniţi, a anunţat Protecţia Civilă a regiunii Catalonia, în nord-estul Spaniei, relatează AFP.

„Un zid de sprijin s-a prăbuşit peste calea ferată, provocând un accident în care a fost implicat un tren de pasageri” în oraşul Gelida, a indicat Protecţia Civilă pe X, scrie Agerpres.

Serviciile de urgenţă catalane au precizat că echipele lor „acordă îngrijiri la cel puţin 15 persoane rănite”.

La faţa locului au fost trimise 11 ambulanţe, au adăugat acestea pe reţelele lor de socializare.

Circumstanţele accidentului şi starea răniţilor sunt în prezent necunoscute.

Acest nou accident a avut loc în timp ce Spania este încă sub şocul tragediei care a avut loc duminică în Andaluzia, în sudul ţării, unde ciocnirea a două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 42 de morţi.

Editor : Sebastian Eduard

Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
