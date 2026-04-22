Cea mai scumpă locuință din lume, cumpărată de un miliardar ucrainean. Cât a plătit Rinat Ahmetov pe apartamentul de lux din Monaco

Rinat Ahmetov
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Inquam Photos /Bogdan Buda
Miliardarul Rinat Ahmetov, considerat cea mai bogată persoană din Ucraina, a achiziționat un apartament de 21 de camere în Monaco pentru suma de 471 de milioane de euro. Tranzacția este considerată cea mai scumpă din istoria pieței imobiliare, transmite EFE preluată de Agerpres.

Potrivit Bloomberg, apartamentul are aproximativ 2.500 de metri pătrați și este dispus pe cinci etaje în complexul rezidențial „Le Renzo”, situat în districtul Maraterra, pe malul mării, inaugurat în 2024 de prințul Albert al II-lea.

Locuința include terase cu vedere la Marea Mediterană, piscină privată, jacuzzi și cel puțin opt locuri de parcare.

Vânzarea a fost finalizată în 2024, iar suma depășește precedentul record de 310 milioane de euro, plătit pentru un apartament din cartierul Chelsea din Londra.

Bloomberg estimează averea lui Ahmetov la aproximativ șase miliarde de euro. Omul de afaceri conduce un conglomerat cu activități în metalurgie, minerit și energie.

Investițiile sale în proprietăți de lux sunt cunoscute. În 2019, Ahmetov a cumpărat pe Riviera Franceză vila „Les Cèdres”, fostă reședință regală, pentru aproximativ 200 de milioane de euro.

