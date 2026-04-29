Un polițist german a fost condamnat de către o instanță să viziteze obligatoriu Memorialul Auschwitz. Motivul din spatele deciziei

Memorialul Auschwitz. Foto: Shutterstock
Vizita „îți rămâne în minte”

O instanță din Germania a dispus ca un ofițer de poliție să viziteze Memorialul Auschwitz-Birkenau din Polonia, după ce acesta a postat sloganuri naziste pe rețelele sociale.

Inspectorul-șef Thomas P. a fost găsit vinovat de o instanță din orașul Weißwasser, din estul Saxoniei, pentru că a postat sloganul nazist interzis „Totul pentru Germania” atât pe WhatsApp, cât și pe Instagram, scrie TVP.

În Germania, expresia este asociată cu SA (Storm Troopers) din era nazistă, iar utilizarea sa publică poate duce la acuzații penale.

În timpul ședinței de judecată, ofițerul în vârstă de 52 de ani a declarat că „nu este un susținător al extremiștilor de dreapta”. El a susținut, de asemenea, că faptul că utilizarea sloganului este pasibilă de sancțiuni „depinde de ochiul celui care privește”, subliniind faptul că un influencer german nu a fost urmărit penal pentru utilizarea aceleiași fraze.

Însă judecătorul Christoph Pietryka i-a ordonat ofițerului să se înregistreze online și să participe la o vizită ghidată oficială la Memorialul Auschwitz-Birkenau, care se află pe locul fostului lagăr nazist german de concentrare și exterminare înființat în 1940 în ceea ce era atunci Polonia ocupată.

Vizita „îți rămâne în minte”

Judecătorul Pietryka a afirmat că vizita ar putea avea un impact de durată și că ofițerul trebuie să dovedească instanței, în termen de un an, că a efectuat vizita. În cazul în care nu se conformează, acesta riscă o amendă de 4.200 de euro.

Hotărârea a fost formulată ca o măsură educativă menită să schimbe atitudinea inculpatului față de utilizarea simbolurilor extremiste.

Sentința nu a ajuns până la aplicarea unei pedepse penale imediate.

