Live TV

Un bărbat din Germania a câștigat la Loto 44 de milioane de euro și nu i-a spus nimic soției sale zile întregi

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia

Un bărbat din Bavaria a câștigat 44 de milioane de euro la loterie. Conform informațiilor furnizate de Lotto Bayern, bărbatul va primi exact 44.200.989,10 euro. Astfel, angajatul din Suabia se poate bucura de al patrulea cel mai mare câștig individual acordat vreodată în istoria loteriei 6 din 49 din Germania. 

Potrivit propriilor declarații, bărbatul a fost inițial uimit când a aflat de câștigul său. Numerele sale fuseseră extrase deja pe 25 martie, dar la început Lotto Bayern nu știa cui aparținea biletul câștigător: Deoarece era vorba de un bilet de joc anonim, câștigătorul a trebuit mai întâi să se prezinte la Administrația Națională a Loteriilor și Cazinourilor și să-și revendice câștigul, scrie T-Online.

Până a ajunge la acest pas, jucătorul la loterie a trebuit mai întâi să digere vestea. „Joc acest bilet de câteva ani”, a spus. „De fiecare dată când îl verific la punctul de vânzare, spun: «Încă nu s-a câștigat jackpotul? Atunci să jucăm mai departe.»”

El povestește că a verificat rezultatele în mașină. „Când am văzut suma câștigată, m-am gândit doar – Nu! Nu poate fi adevărat! Erau atât de multe numere, încât abia le puteam citi.”

Bărbatul i-a povestit soției sale despre câștig abia câteva zile mai târziu. „O să cred asta doar când banii vor fi în cont”, a spus el, preferând să nu îi dea exploziva veste soției decât când va fi sigur.

Între timp, noul multimilionar este ceva mai calm, relatează Lotto Bayern. Nu știe încă exact ce va face cu suma de milioane: „Am câteva idei în minte, dar o să-mi iau timp de gândit”, a spus el, potrivit loteriei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

