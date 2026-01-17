Live TV

Un protestatar a fost arestat la Londra după ce a urcat pe acoperișul ambasadei Iranului și a dat jos drapelul

Iranian Embassy, London, UK. 16th January 2026. Metropolitan Police officers stand guard outside the Embassy of the Islamic Republic of Iran keeping a watchful eye on protesters who continue to gather outside the Embassy in a show of solidarity for the pr
Protest la Ambasada Iranului, Londra, Marea Britanie. 16 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Images

Un manifestant a fost reţinut după ce a urcat pe acoperişul ambasadei Iranului din Londra pentru a da jos drapelul, a anunţat, vineri seară, poliţia londoneză.

„În timpul manifestaţiei care a avut loc în această seară în faţa ambasadei Iranului, un manifestant a pătruns ilegal pe o proprietate privată, urcând pe mai multe balcoane pentru a ajunge pe acoperişul ambasadei, de unde a dat jos un steag”, a descris poliţia pe reţeaua de socializare X.

Pe 10 ianuarie, un alt bărbat a înlocuit pentru scurt timp drapelul ambasadei cu steagul folosit înainte de revoluţia islamică iraniană din 1979, scrie News.ro. Vineri, manifestaţia a fost marcată de aruncarea de obiecte asupra forţelor de ordine şi „mai mulţi agenţi au fost răniţi”, a indicat poliţia, raportând „un anumit număr” de arestări.

Săptămâna trecută, poliţia a anunţat desfăşurarea de agenţi suplimentari pentru a „preveni orice tulburare” şi a proteja ambasada, care se află lângă Hyde Park.

Din 28 decembrie, Iranul este scena unei ample mişcări de protest, a cărei reprimare a provocat cel puţin 3.428 de morţi, potrivit organizației neguvernamentale Iran Human Rights (IHR) cu sediul în Norvegia. În Regatul Unit şi în alte ţări sunt organizate în mod regulat manifestaţii pentru a denunţa represiunea şi a cere sfârşitul sistemului care conduce ţara.

