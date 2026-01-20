Live TV

Un pușcaș marin care a antrenat acum 20 de ani trupele ucrainene spune care e secretul succesului lor: „Putem învăța de la ei”

Foto: Profimedia

Troy Smothers, un pușcaș marin care a mers în Ucraina în 2005 pentru a antrena infanteria acestei țări la standardele NATO, a dezvălut care este, în opinia sa, secretul succesului pe câmpul de luptă al ucrainenilor. Din necesitate, mulți sunt pricepuți la repararea electronicelor și la menținerea în funcțiune a sistemelor îmbătrânite. Această mentalitate, de a repara totul singuri, rapid și ieftin, îi face să fie eficienți pe câmpul de luptă, a spus Smothers pentru Business Insider.

El a povestit cum a ajuns în urmă cu 20 de ani în Ucraina.

„Eram caporal de infanterie în Marina SUA când am fost trimis la Odesa, în 2005. Eram cam 100, iar rolul nostru clar era să predăm tactici de infanterie, cum ar fi mișcările alternate de sărituri, sectoarele de foc și solicitarea focului de artilerie. Aceasta era doctrina NATO. Pentru că acum 20 de ani, ucrainenii erau îndoctrinați de tacticile sovietice care pur și simplu aruncau oamenii în fața inamicului, ca pe niște valuri de carne de tun”, spune Smothers.

Rolurile s-au inversat între timp. Acum, Occidentul încearcă să învețe cum luptă ucrainenii și cum au transformat puținele lucruri pe care le aveau în arme formidabile.

„Chiar și acum două decenii, am observat aceeași mentalitate în rândul lor, care este cheia forței Ucrainei de astăzi. Am fost în Ucraina doar trei săptămâni în 2005, dar timpul petrecut acolo mi-a lăsat o impresie similară. Știam că bugetul militar al Ucrainei era, să spunem așa, subfinanțat. Tot ce aveau era echipament din epoca sovietică, comparabil cu cel pe care SUA îl scosese din uz cu 20 de ani mai devreme”, povestește fostul pușcaș marin.

El spune că elicopterele vechi pe care le avea atunci Ucraina aveau „bălți de lichid hidraulic” în crăpăturile de pe podeaua aeronavei și că cea mai mare parte a echipamentului era veche, dar oamenii „lucrau cu ce aveau”.

Smothers conduce acum American Made Freedom, o organizație non-profit care ajută trupele ucrainene cu drone cu fibră optică.

După ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, Smothers a petrecut acolo luni de zile, arătând producătorilor de drone noi cabluri de fibră optică, astfel încât aceștia să poată construi și îmbunătăți drone care nu pot fi bruiate.

El spune că ucrainenii au și acum aceeași mentalitate: „asta avem, cu asta ne descurcăm”.

Chiar dacă acum ucrainenii primesc echipamente bune de luptă din Europa și SUA, nu sunt suficiente pentru a câștiga în fața rușilor. Din necesitate, au luat drone de jucărie pentru hobby și le-au transformat în echipamente militare de ultimă generație.

„Nu luptăm așa în SUA. Dacă se strică ceva, de obicei comandăm o piesă de schimb sau o returnăm. În Ucraina, desfac piesa și o repară. Salariile sunt mult mai mici acolo, așa că oamenii lor sunt mai obișnuiți să repare singuri electronice sau electrocasnice. Dacă se strică un telefon mobil, îl desfac și încep să-l lipească”, povestește fostul pușcaș marin.

El spune că oameni cu astfel de cunoștințe găsesc tot timpul o soluție rapidă.

„Acest lucru nu este înrădăcinat cultural în armata americană sau la poporul nostru. Desigur, ne-am adapta în aceeași situație, dar am fi putut face asta la fel de repede cum au făcut-o ucrainenii, transformând jucăriile și piesele cumpărate de pe Alibaba din China în ceva ce întreaga lume urmărește astăzi?”, spune el.

Smothers dă un exemplu al ingeniozității ucrainenilor: au un dispozitiv poreclit „mustață” pe dronele lor, care le permit să vadă ce „vede” drona și care este în esență format din două fire rigide de cupru care ies în față.

„Când drona zboară spre ținta sa, aceste fire se ating și trimit un semnal către capacul exploziv - ca și cum ai aprinde un întrerupător - din explozibilul atașat pentru a declanșa detonarea. Dispozitivul de siguranță al mustății este un știft simplu, imprimat 3D, care este scos atunci când lansezi drona. Am cumpărat și am folosit zeci de astfel de drone în timp ce dezvoltam drone cu fibră optică, iar o „mustață” costă doar 12-15 dolari. În SUA, pentru a obține un echipament similar, ai cheltui între 400 și 500 de dolari, chiar și la scară largă”, spune el.

„Am fost acolo acum 20 de ani pentru a-i aduce pe ucraineni la standardele NATO. Astăzi, văd cât de multe putem învăța de la ei despre inovație. Este uimitor”, mai spune Smothers.

