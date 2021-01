Un legislator republican local din statul Virginia de Vest s-a aflat printre susținătorii lui Trump care au atacat clădirea Capitoliului în seara de miercuri și a participat activ la insurecția la care au murit patru persoane, relatează CNN.

Derrick Evans, membru al legislativului local de stat din Virginia de Vest și susținător înfocat al lui Donald Trump a difuzat live pe Facebook în timp ce se afla printre insurecționiștii care au luat cu asalt Congresul SUA în timpul procedurii de validare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Vocea lui Evans poate fi auzită pe filmare în timp ce strigă entuziasmat „Am intrat! Am intrat” („We’re in! We’re in baby!”) și își face loc printre insurecționiștii din clădire.

Ulterior, el a recunoscut că a participat la atac dar a negat că a luat parte la distrugerile și violența care au dus la moartea a patru persoane și rănirea unui număr mare de polițiști. Clipul video a fost, ulterior, șters dar nu înainte de a fi distribuit pe rețeaua socială și de a fi difuzat la o televiziune americană.

Într-o altă filmare publicată pe Facebook, miercuri, înainte de atac, Evans spune râzând că există un plan pentru atac dacă Pence „îi trădează” pe trumpiști:

„Fac anunțul chiar acum și spun că dacă Pence ne trădează, pregătiți-vă mental pentru că vom ataca clădirea aia. Eu sunt doar mesagerul, nu mă urâți, vă spun doar ce aud”, spune el râzând pe filmare.

Mai mulți oficiali republicani, printre care șeful legislativului local și guvernatorul statului, s-a delimitat de acțiunile lui Evans.

„Nu cunosc circumstanțele implicării sale, am văzut doar clipurile video, însă el va trebui să răspundă în fața alegătorilor și colegilor săi cu privire la implicarea sa în ceea ce s-a petrecut în capitală”, a spus Roger Hanshaw, liderul legislativului din Virginia de Vest.

„Nu îl cunoscut pe acest domn, însă ce a făcut este absolut rușinos. Cum este posibil să participi la asaltarea capitalei Statelor Unite ale Americii din postura de reprezentant al unui stat?”, a spus și guvernatorul Virginiei de Vest, republicanul Jim Justice.

Editor : Adrian Dumitru