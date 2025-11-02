Live TV

Un sirian a fost arestat în Berlin. Plănuia un atentat motivat de Jihad

Berlin,,Germany,-,Aug,2,,2024:,"police",(polizei),Text,On
Mașină a poliției germane. Foto: Shutterstock

Autorităţile germane au anunţat duminică arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că plănuia un atac islamist, pe fondul unei creşteri a violenţelor în Germania, transmite AFP, citată de Agerpres.

Suspectul, arestat sâmbătă în districtul Neukolln al capitalei, este bănuit că plănuia "un atentat motivat de jihad", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Parchetului din Berlin.

Această arestare "arată încă o dată că ameninţarea teroristă în Germania, deşi adesea abstractă, rămâne ridicată", a declarat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, într-un comunicat.

"Activităţile sirianului, aflat în Germania din 2023, care sugerau că plănuia un atac, au fost detectate la timp", a adăugat el, mulţumind forţelor de securitate pentru "vigilenţa şi intervenţia lor ţintită".

Tânărul a fost plasat în arest preventiv duminică după-amiază, după ce a apărut în faţa unui judecător de instrucţie care a dispus încarcerarea sa.

El este suspectat de "pregătirea unui act de violenţă gravă împotriva statului" şi "difuzarea de materiale de propagandă pentru organizaţii neconstituţionale şi teroriste", potrivit unui comunicat comun al poliţiei şi al procuraturii din Berlin.

Acest suspect plănuise un atac jihadist "cu un dispozitiv exploziv improvizat sau incendiar", în conformitate cu "ideologia Statului Islamic (SI)", detaliază comunicatul.

Mai multe obiecte care ar putea fi folosite pentru fabricarea unui astfel de dispozitiv, precum şi dispozitive electronice, au fost confiscate în timpul percheziţiilor la trei adrese din cartierele Neukolln şi Kopenick.

De asemenea, el este acuzat că a distribuit pe o reţea de socializare "Nashids", scandări de luptă fără acompaniament instrumental folosite de SI pentru mobilizarea publicului.

Germania a fost martora mai multor atacuri mortale cu cuţitul în ultimele luni, precum şi a unor atacuri motivate de jihadism şi a unor violenţe de extremă dreaptă, care au adus în prim-plan problemele de securitate.

Capitala Germaniei rămâne sub supraveghere maximă, în special după cel mai grav atac jihadist, comis în decembrie 2016 la o piaţă de Crăciun, când un camion a intrat în mulţime ucigând 12 persoane.

 

