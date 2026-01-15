Live TV

Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE.

Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele şoferului condamnat este Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani.

Un tribunal rus l-a găsit vinovat pentru "ajutor oferit inamicului în activităţi îndreptate în mod clar împotriva securităţii" Rusiei, scrie Agerpres. El a fost de asemenea acuzat pentru tentativă de contrabandă cu substanţe explozive şi arme.

Şoferul moldovean, care deţine şi cetăţenie română, conducea un autocar ce transporta marfă şi pasageri între Republica Moldova, Ucraina şi Rusia, susţine sursa citată. El nu şi-a recunoscut vinovăţia, dar a refuzat să conteste prin apel sentinţa.

Potrivit avocatului său, decizia de a nu face apel ar fi motivată de încercarea de a evita o sentinţă mai aspră, întrucât pedeapsa maximă pentru ajutor oferit inamicului este de 15 ani de închisoare şi de 12 ani de închisoare pentru contrabandă.

„Explozie uriaşă" urmată de un incendiu în Olanda. Cel puțin 4 oameni au fost răniți
Cuba acuză SUA de „manipulare politică" după trimiterea ajutorului pentru uraganul Melissa
UE pregătește o nouă strategie de securitate. Ursula von der Leyen anunță un „răspuns adecvat" la schimbările geopolitice
