Live TV

Un tren a deraiat în sudul Elveției după o avalanșă: 80 de pasageri au fost evacuați. Poliția nu exclude să fie persoane răniți

Data publicării:
foto elvetia
Foto care are un caracter ilustrativ / BLS Facebook

Un tren al companiei feroviare BLS a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit linia ferată, a transmis RTL Today. Aproximativ 80 de pasageri se aflau la bord, iar autoritățile au început evacuarea acestora. Poliția a precizat că este probabil ca persoane să fie rănite, iar traficul feroviar între Goppenstein și Brig a fost temporar întrerupt.

„Deraiere a unui tren, probabil cu răniți”, a transmis poliția regională într-o postare pe platforma de socializare X, care a adăugat că incidentul a avut loc la ora 7:00 (06:00 GMT) în Goppenstein, iar mai multe informații vor fi comunicate pe măsură ce devin disponibile.

Nu au fost furnizate imediat alte detalii despre incident. Operatorul feroviar federal CFF a anunțat pe site-ul său că traficul feroviar „este întrerupt între Goppenstein și Brig” din cauza unei avalanșe.

Aproximativ 80 de persoane se aflau la bordul trenului BLS (companie feroviară privată din Elveția - n.r.) atunci când acesta a deraiat în apropiere de Goppenstein, în cantonul Valais, scrie Daily Mail. Trenul plecase din Spiez la ora 6:12 și se îndrepta spre Brig când a deraiat, în jurul orei 7:00, astăzi.

Un purtător de cuvânt al BLS a declarat, pentru 20 Minuten, că trenul a deraiat din cauza unei avalanșe și a adăugat: „Pasagerii vor fi evacuați în scurt timp”.

Incidentul are loc la câteva zile după ce o altă avalanșă a lovit zona, izolând temporar regiunea de restul lumii.

Avalanșa precedentă a avut loc în vale Lötschental săptămâna trecută, fiind descrisă de o agenție federală drept un „eveniment extrem”.

Poliția Valais a precizat într-o postare pe X, seara zilei de 12 februarie: „Avalanșă la ora 11:40, în apropiere de galeria Rotloiwigalerie (Goppenstein). Drumul Ferden–Goppenstein–Steg închis. Lucrări finale de curățare în desfășurare, redeschidere drum de la ora 19:00.

Niciun vehicul nu a fost lovit, niciun rănit.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Switzerland Immigration Vote
Elveția votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
donald trump
Gafă marca Trump. Liderul de la Casa Albă nu știe că Elveția nu are premier. Motivul invocat pentru creșterea taxelor
echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
Încă un deces după incendiul din Crans-Montana. Numărul victimelor a ajuns la 41
profimedia-0837691163
Elveția vrea să crească TVA-ul pentru a stimula cheltuielile din domeniul apărării: „Forțele armate sunt insuficient echipate”
crans montana
Fond de ajutorare de 10 milioane de euro pentru victimele incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Coaliția intră în ședință, după blocajul privind reforma...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor...
adrian caciu oana gheorghiu
Un fost ministru de Finanțe de la PSD acuză lipsa banilor din PNRR...
inflatie-1536x768
Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%...
Ultimele știri
Kremlinul reacționează la acuzațiile că l-ar fi ucis pe Navalnîi. Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea opozantului lui Putin
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați cu prima doză împotriva rujeolei. „Cifrele arată un eșec colectiv”
VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Halle Berry dezvăluie cum a știut că Van Hunt este „alesul”. Actrița și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online