Un tren a deraiat în sudul Elveției după o avalanșă: 80 de pasageri au fost evacuați. Poliția nu exclude să fie persoane răniți

Un tren al companiei feroviare BLS a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit linia ferată, a transmis RTL Today. Aproximativ 80 de pasageri se aflau la bord, iar autoritățile au început evacuarea acestora. Poliția a precizat că este probabil ca persoane să fie rănite, iar traficul feroviar între Goppenstein și Brig a fost temporar întrerupt.

„Deraiere a unui tren, probabil cu răniți”, a transmis poliția regională într-o postare pe platforma de socializare X, care a adăugat că incidentul a avut loc la ora 7:00 (06:00 GMT) în Goppenstein, iar mai multe informații vor fi comunicate pe măsură ce devin disponibile.

Nu au fost furnizate imediat alte detalii despre incident. Operatorul feroviar federal CFF a anunțat pe site-ul său că traficul feroviar „este întrerupt între Goppenstein și Brig” din cauza unei avalanșe.

Aproximativ 80 de persoane se aflau la bordul trenului BLS (companie feroviară privată din Elveția - n.r.) atunci când acesta a deraiat în apropiere de Goppenstein, în cantonul Valais, scrie Daily Mail. Trenul plecase din Spiez la ora 6:12 și se îndrepta spre Brig când a deraiat, în jurul orei 7:00, astăzi.

Un purtător de cuvânt al BLS a declarat, pentru 20 Minuten, că trenul a deraiat din cauza unei avalanșe și a adăugat: „Pasagerii vor fi evacuați în scurt timp”.

Incidentul are loc la câteva zile după ce o altă avalanșă a lovit zona, izolând temporar regiunea de restul lumii.

Avalanșa precedentă a avut loc în vale Lötschental săptămâna trecută, fiind descrisă de o agenție federală drept un „eveniment extrem”.

Poliția Valais a precizat într-o postare pe X, seara zilei de 12 februarie: „Avalanșă la ora 11:40, în apropiere de galeria Rotloiwigalerie (Goppenstein). Drumul Ferden–Goppenstein–Steg închis. Lucrări finale de curățare în desfășurare, redeschidere drum de la ora 19:00.

Niciun vehicul nu a fost lovit, niciun rănit.”

