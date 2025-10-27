Un tribunal din Bologna ordonă extrădarea în Germania a suspectului ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream

Un cetățean ucrainean acuzat de implicare în sabotarea conductelor Nordstream din 2022 va continua lupta juridică împotriva extrădării sale în Germania la cea mai înaltă instanță din Italia, a declarat luni avocatul său, potrivit TVPWorld.

O curte de apel italiană din Bologna a dispus ca suspectul, identificat doar ca Serhii K. în conformitate cu legile germane privind confidențialitatea, să fie transferat în Germania, confirmând o hotărâre pe care o emisese luna trecută.

Avocatul a declarat că audierea la Curtea Supremă ar urma să aibă loc în aproximativ o lună și că suspectul va rămâne în Italia pentru moment.

„Apărarea reiterează că nu se va opri până când o instanță nu va examina pe deplin implicațiile cazului din perspectiva dreptului internațional și a drepturilor omului”, a declarat avocatul Nicola Canestrini într-un comunicat.

Ucraineanul a obținut o amânare temporară a transferului la începutul acestei luni, când Curtea de Casație din Roma, cea mai înaltă instanță din Italia, a trimis cazul înapoi la curtea de apel din Bologna pentru o reexaminare suplimentară.

Procurorii germani nu au fost disponibili imediat pentru comentarii.

Descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, exploziile din septembrie 2022 au întrerupt în mare măsură tranzitul gazelor rusești către Europa, reducând aprovizionarea cu energie a continentului.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare. Serhii K. a fost arestat în august în apropierea orașului italian Rimini, în baza unui mandat european.

Editor : Marina Constantinoiu