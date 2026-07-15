Una dintre cele mai cunoscute plaje din Grecia urmează să treacă prin cea mai amplă transformare din ultimele decenii

Celebra plajă Navagio din Grecia va fi extinsă pentru a salva epava sa emblematică. Autoritățile au prezentat planuri pentru extinderea celebrei plaje Navagio, de pe insula Zakynthos, în încercarea de a proteja epava legendară de eroziune, scrie Euronews.

Plaja rămâne închisă vizitatorilor din cauza riscului persistent de alunecări de teren.

Conform proiectului, plaja va fi extinsă cu 30 de metri spre mare, prin depunerea de pietriș.

Potrivit Euronews, autoritățile elene au decis să interzică accesul ambarcațiunilor și al înotătorilor până la 31 octombrie, din motive de siguranță.

Măsura a fost luată în urma inspecțiilor efectuate de Organizația pentru Planificare și Protecție Seismică, OASP, care a identificat un risc ridicat de alunecări de teren de amploare.

Plaja Navagio a mai fost închisă în 2018, după prăbușirea unei stânci, incident în care 7 persoane au fost rănite. În 2022, zona a fost afectată de un cutremur cu magnitudinea 5,4, ceea ce a dus din nou la închiderea temporară a plajei.

Vizitatorii insulei, cunoscută pentru numărul mare de turiști, pot admira plaja de la înălțime, însă sunt prevăzute sancțiuni pentru persoanele care încearcă să coboare până la aceasta.

Autoritățile elene reevaluează de două ori pe an condițiile de siguranță de la plajă, pentru a lua decizii privind accesul publicului.

Nava, care a eșuat în octombrie 1980, a dat locului supranumele de „Plaja Epavei” și a devenit între timp unul dintre cele mai fotografiate obiective de coastă din lume.

De-a lungul anilor, epava s-a deteriorat semnificativ, iar corpul său metalic a fost grav afectat de eroziune.

Autoritățile speră că extinderea plajei va proteja nava de degradări suplimentare. În prezent, epava se află la aproximativ 25 de metri de mare, însă depunerea a 45.000 de metri cubi de pietriș va mări distanța dintre aceasta și apă.

După finalizarea extinderii, vor putea începe lucrările de restaurare a epavei.

Editor : M.C