Proteste în Malta după ce magnatul Yorgen Fenech a fost achitat de acuzațiile că a comandat uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia

Sute de persoane au manifestat miercuri seara în capitala malteză, Valeta, pentru a denunţa achitarea unui om de afaceri acuzat că a comandat uciderea jurnalistei de investigaţie Daphne Caruana Galizia, relatează AFP.

La aproape nouă ani de la asasinarea cu o maşină-capcană a lui Daphne Caruana Galizia, acest verdict de achitare stârneşte indignarea societăţii civile malteze şi a organizaţiilor internaţionale de apărare a libertăţii presei.

Partidul Naţionalist, partidul de opoziţie care a organizat manifestaţia, a solicitat ca parlamentarii să fie chemaţi înapoi din vacanţa de vară pentru o sesiune extraordinară dedicată acestui caz.

Cu câteva ore mai devreme, magnatul Yorgen Fenech a ieşit liber din tribunal după pronunţarea verdictului, în timp ce unii manifestanţi strigau „Ucigaşule!”.

Până în prezent, cinci persoane au fost condamnate pentru că au furnizat explozibilii şi au executat contractul de asasinat asupra jurnalistei, care denunţa neîncetat corupţia de pe această mică insulă din inima Mediteranei.

Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor a declarat joi, într-un comunicat, că va continua să „lucreze pentru ca toţi cei implicaţi în asasinarea acesteia să răspundă pentru faptele lor”.

Centrul European pentru Libertatea Presei şi a Mass-Media a afirmat că verdictul transmite un „mesaj îngrijorător”, în timp ce Reporteri fără Frontiere (RSF), o altă organizaţie de apărare a mass-media, s-a declarat „dincolo de indignare”.

„Justiţia trebuie să fie pe deplin respectată, iar autorităţile malteze trebuie să pună în aplicare măsurile aşteptate de prea mult timp pentru a face dreptate lui Daphne şi familiei sale şi pentru a proteja jurnaliştii”, a declarat RSF într-un comunicat.

Guvernul maltez a declarat miercuri că „ia act” de verdict şi a făcut apel la „prudenţă în comentariile publice” cu privire la acest caz.

Supranumită „WikiLeaks într-o singură persoană”, Daphne Caruana Galizia a scos la iveală corupţia la cel mai înalt nivel al ţării, punând în lumină legăturile opace dintre elitele economice şi politice din Malta.

Asasinarea ei a pus Malta, cel mai mic stat membru al Uniunii Europene, în centrul atenţiei din cauza aparentelor sale deficienţe în ceea ce priveşte statul de drept.

Asasinatul a provocat, de asemenea, o criză politică şi demisia prim-ministrului de atunci, Joseph Muscat, în ianuarie 2020, în urma unor proteste masive împotriva a ceea ce era perceput ca eforturi ale acestuia de a-şi proteja prietenii şi aliaţii de anchetă.

O anchetă publică ce a durat doi ani şi ale cărei concluzii au fost publicate în iulie 2021 a concluzionat că statul trebuie să „îşi asume responsabilitatea” pentru această crimă, din cauza „climatului de impunitate” pe care guvernul îl crease.

Yorgen Fenech, un magnat ale cărui interese comerciale acoperă sectoarele energiei şi turismului, fusese arestat pe iahtul său în 2019, în timp ce încerca să părăsească Malta.

Procurorii l-au acuzat pe Yorgen Fenech că a ordonat asasinarea jurnalistei deoarece aceasta era pe punctul de a publica un articol compromiţător despre unchiul său.

În octombrie 2022, doi fraţi au fost condamnaţi la câte 40 de ani de închisoare pentru asasinarea lui Daphne Caruana Galizia. Aceştia au fost găsiţi vinovaţi de fabricarea, amplasarea şi detonarea bombei care a ucis-o pe jurnalistă în apropierea domiciliului său.

Apoi, în iunie 2025, alţi doi bărbaţi au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă pentru că au furnizat explozivul folosit în atentat.

„Este timpul ca toţi cei care au permis, au facilitat sau au protejat aceşti asasini să răspundă pentru faptele lor”, a declarat familia lui Daphne Caruana Galizia într-un comunicat emis miercuri.

Editor : B.E.