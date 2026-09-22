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Ungaria nu va intra în noua inițiativă regională a Ucrainei. Anunțul venit de la MAE din Budapesta

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Foto: Profimedia
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Ungaria nu doreşte să facă parte, în acest stadiu, din noul format de cooperare regională, denumit Iniţiativa pentru integrare carpatică „C8”, la iniţiativa Kievului, a declarat marţi pentru AFP, citat de Agerpres, Ministerul ungar de Externe.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inaugurat vinerea trecută primul summit reunind opt ţări din Carpaţi, o iniţiativă a Kievului pentru a-şi consolida legăturile economice cu vecinii săi.

Acest nou format trebuia să grupeze Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Austria şi Ungaria.

Însă marţi, Ministerul ungar de Externe a precizat într-o declaraţie că „nu este membru al iniţiativei”, dar că „urmăreşte îndeaproape atât punerea sa în aplicare, cât şi evoluţia”.

„Ungaria nu a semnat declaraţia adoptată la forum”, care a fost urmărit de un ataşat cu afaceri al ambasadei, a explicat MAE ungar.

Chiar dacă face parte din Uniunea Europeană şi NATO, Ungaria şi-a consolidat legăturile cu Rusia după invadarea Ucrainei, sub impulsul prim-ministrului său, Viktor Orban.

Apoi guvernul său a fost înlocuit, după alegerile din acest an, de o majoritate pro-europeană condusă de conservatorul Peter Magyar, care a iniţiat o apropiere cu Ucraina.

În iunie, Budapesta a încetat să blocheze deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Kievul, în urma unui acord privind drepturile minorităţii maghiare din Ucraina.

De atunci, însă, Ungaria a blocat avansarea discuţiilor, acuzând Ucraina că nu le pune în practică, notează AFP. 

Editor : C.S.

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