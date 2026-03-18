Uniunea Europeană îndeamnă Israelul să înceteze operaţiunile sale din Liban

Israelul „trebuie să înceteze” operaţiunile sale în Liban, printre altele din cauza unei situaţii umanitare deja „catastrofale”, cu peste un milion de persoane strămutate, a afirmat miercuri un purtător de cuvânt al Uniunii Europene (UE), citat de AFP.

„UE este profund îngrijorată de ofensiva israeliană în curs de desfăşurare în Liban, care are deja consecinţe umanitare devastatoare şi riscă să declanşeze un conflict prelungit”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat, îndemnând Israelul să „înceteze” operaţiunile sale.

UE condamnă, de asemenea, decizia Hezbollah, mişcarea şiită susţinută de Iran, „de a arunca Libanul în acest război, refuzul său de a preda armele şi continuarea atacurilor sale nediscriminatorii împotriva Israelului”, potrivit comunicatului.

Atacurile împotriva „civililor”, „personalului medical” sau a misiunii ONU în Liban, UNIFIL, sunt „nejustificate şi inacceptabile, şi trebuie să înceteze imediat”, a avertizat purtătorul de cuvânt.

De la începutul războiului dintre Hezbollah şi Israel, pe 2 martie, atacurile israeliene asupra Libanului au făcut cel puţin 968 de morţi, inclusiv 116 copii, potrivit autorităţilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat pe 9 martie că un armistiţiu este „cea mai bună şansă” pentru a evita haosul în Liban, într-un comunicat cerând Hezbollah să se dezarmeze şi, „în acelaşi timp”, Israelului să îşi înceteze operaţiunile.

