Uniunea Europeană îndeamnă Israelul să înceteze operaţiunile sale din Liban

blocuri bombardate in beirut, liban
Blocuri bombardate în Beirut, capitala Libanului. Foto: Profimedia

Israelul „trebuie să înceteze” operaţiunile sale în Liban, printre altele din cauza unei situaţii umanitare deja „catastrofale”, cu peste un milion de persoane strămutate, a afirmat miercuri un purtător de cuvânt al Uniunii Europene (UE), citat de AFP.

„UE este profund îngrijorată de ofensiva israeliană în curs de desfăşurare în Liban, care are deja consecinţe umanitare devastatoare şi riscă să declanşeze un conflict prelungit”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat, îndemnând Israelul să „înceteze” operaţiunile sale.

UE condamnă, de asemenea, decizia Hezbollah, mişcarea şiită susţinută de Iran, „de a arunca Libanul în acest război, refuzul său de a preda armele şi continuarea atacurilor sale nediscriminatorii împotriva Israelului”, potrivit comunicatului.

Atacurile împotriva „civililor”, „personalului medical” sau a misiunii ONU în Liban, UNIFIL, sunt „nejustificate şi inacceptabile, şi trebuie să înceteze imediat”, a avertizat purtătorul de cuvânt.

De la începutul războiului dintre Hezbollah şi Israel, pe 2 martie, atacurile israeliene asupra Libanului au făcut cel puţin 968 de morţi, inclusiv 116 copii, potrivit autorităţilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat pe 9 martie că un armistiţiu este „cea mai bună şansă” pentru a evita haosul în Liban, într-un comunicat cerând Hezbollah să se dezarmeze şi, „în acelaşi timp”, Israelului să îşi înceteze operaţiunile.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
3
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
4
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
teheran khamenei
Strategia SUA și a Israelului de a-i elimina pe liderii iranieni riscă să întărească rezistența: „Doar câștigă timp”
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
„Cine este următorul?”. Cum reușește Israelul să elimine un număr atât de mare de lideri iranieni
Rezervoare Pars
Escaladare majoră: Cu acordul SUA, Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Reacția Iranului a venit imediat
proteste iran -ziua ierusalimului
Cum încearcă Mossadul să-i întoarcă pe iranieni împotriva regimului de la Teheran: „A sosit momentul”
bienala de arta din venetia, italia
Activiștii cer Bienalei de la Veneția excluderea Israelului, reprezentat de sculptorul de origine română Belu-Simion Făinaru
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
atac riad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Atac cu rachete balistice...
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: După căpitanul navei, scafandrii...
Third round of Iran-US negotiations in Geneva
Cum au dus ignoranța, neînțelegerile și confuzia la sabotarea...
Ultimele știri
Darksword, un program spion pentru iPhone capabil să infiltreze milioane de telefoane, descoperit de experții în securitate cibernetică
Ciucu, întâlnire cu companiile de utilităţi: Este obligatorie coordonarea. Nu e posibil să încheiem o lucrare, apoi veniţi să spargeți
Afacerist rus apropiat de Putin, în centrul unei anchete privind eludarea sancțiunilor UE. Trei persoane arestate în Mallorca
Citește mai multe
