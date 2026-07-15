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Uniunea Europeană nu va mai acorda protecție refugiaților ucraineni apți de luptă. Cum se vor aplica noile restricţii 

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Sursa foto: Profimedia Images
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Ţările europene au convenit, miercuri, să prelungească protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni până în 2028, dar au exclus de la această categorie bărbaţii care ar putea fi chemaţi la arme, informează POLITICO.

„Având în vedere nevoile de apărare în continuă evoluţie ale Ucrainei, de acum înainte protecţia temporară va fi acordată doar celor care îşi îndeplinesc obligaţiile militare în Ucraina”, se arată într-un comunicat de presă publicat miercuri de Consiliul UE, citat de News.ro.

Conform documentului, persoanele care beneficiază deja de protecţia temporară nu vor fi afectate, întrucât „această limitare se va aplica doar noilor solicitanţi de protecţie temporară”.

UE a introdus mecanismul de protecţie temporară pentru refugiaţii ucraineni în martie 2022, acordând persoanelor care au fugit din ţară dreptul de a locui, munci şi studia în ţările UE. Protecţia a fost iniţial introdusă pentru o perioadă de un an şi a fost prelungită de mai multe ori de atunci.

Însă, în ultimii ani, atât oficialii ucraineni, cât şi cei ai UE şi-au exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la nevoia de soldaţi a Kievului.

„Îmi doresc cu adevărat ca ucrainenii, în special bărbaţii, să se întoarcă acasă”, a declarat Zelenski după o întâlnire din aprilie cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Este o chestiune de dreptate. Avem oameni, soldaţi pe front, care au nevoie de rotaţii”, a adăugat el.

Comisarul pentru migraţie, Magnus Brunner, care a iniţiat această chestiune la nivelul UE, a declarat luna trecută că „protecţia temporară nu trebuie acordată, de regulă, persoanelor nou-sosite care nu sunt autorizate de autorităţile ucrainene să părăsească Ucraina având în vedere obligaţiile lor militare”.

Ucraina a instituit legea marţială în ziua în care Rusia a lansat invazia pe scară largă, în februarie 2022, interzicând bărbaţilor cu vârste cuprinse între 25 şi 60 de ani, apţi pentru serviciul militar, să părăsească ţara - cu excepţia anumitor cazuri.

Se estimează că aproximativ 1,17 milioane de bărbaţi ucraineni adulţi beneficiază în prezent de protecţie temporară pe teritoriul UE. În 2023, mass-media ucraineană estima că aproximativ 650.000 de bărbaţi ucraineni în vârstă de luptă au plecat în UE.

Editor : C.L.B.

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