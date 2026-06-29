China sprijină Belarusul în apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a integrităţii teritoriale, i-a transmis luni, la Beijing, preşedintele chinez Xi Jinping preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe al Chinei, relatează Reuters.

Vizita lui Lukaşenko în China are loc după ce acesta a purtat discuţii intense cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna trecută.

Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre Belarus şi Ucraina, al cărei preşedinte, Volodimir Zelenski, afirmă că, în opinia sa, Putin încearcă să-l determine pe Lukaşenko să-şi intensifice sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina.

Xi a afirmat că China şi Belarus „trebuie să menţină comunicarea strategică, să promoveze progresul continuu al relaţiilor bilaterale la un nivel înalt şi să aducă beneficii mai mari popoarelor ambelor ţări”, a precizat ministerul pe site-ul său web.

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China este dispusă să continue să ofere asistenţă, în limita capacităţilor sale, pentru dezvoltarea şi construcţia Belarusului, a mai spus Xi.

Relaţiile dintre China şi Belarus se află la „apogeul lor istoric”, a proclamat luni dimineaţă canalul Telegram al Preşedinţiei belaruse..

Potrivit agenţiei de stat din Belarus, BelTA, Lukaşenko a subliniat că apreciază foarte mult evaluarea pozitivă a relaţiilor dintre Minsk şi Beijing din partea preşedintelui chinez. „Este exact ceea ce am discutat cu dumneavoastră şi, poate, la un anumit nivel, am visat înainte de această colaborare globală dintre Belarus şi Republica Populară Chineză”, a subliniat liderul belarus.

„Schimbăm în permanenţă puncte de vedere cu dumneavoastră privind agenda internaţională şi situaţia din regiune. Vă informez constant despre acest lucru. Cred că trebuie să continuăm aceste contacte şi în viitor”, a adăugat preşedintele Lukaşenko.

Liderul Belarusului i-a mulţumit preşedintelui chinez pentru întâlnirea de luni. Xi Jinping l-a întrebat dacă a zburat la Beijing direct din Minsk. „Nu, am zburat aici din regiunea Moscovei. Am purtat discuţii cu preşedintele Putin, iar după aceea am zburat la Beijing”, i-a spus liderul belarus.

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Editor : C.A.