Rusia este pregătită să reia negocierile cu reprezentanții SUA privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

„Așteptăm încheierea tuturor evenimentelor din faza critică a negocierilor privind Iranul, așteptăm sosirea acelor reprezentanți ai administrației americane cu care ne-am întâlnit deja de mai multe ori la Moscova și suntem pregătiți să continuăm negocierile și discuțiile privind toate detaliile, toate modalitățile noastre, dacă nu chiar acorduri, atunci cel puțin subiectele aflate în discuție”, — a declarat Putin într-un interviu acordat corespondentului de la Kremlin, Pavel Zarubin.

În același timp, președintele Federației Ruse a confirmat că, la summitul cu liderul american Donald Trump de la Anchorage, care a avut loc în august anul trecut, părțile nu au ajuns la nicio înțelegere concretă. Cu toate acestea, potrivit acestuia, s-au discutat „anumite posibilități” de încheiere a războiului, precum și compromisuri.

„Ni s-a propus să facem compromisuri. Ne-am gândit. Nu imediat, dar am ajuns la Anchorage și am spus: «Da, suntem de acord». Nu am auzit nicio altă poziție din partea americană, din partea administrației americane”, a spus Putin. Declarația președintelui rus privind disponibilitatea pentru negocieri pe tema Ucrainei a fost a doua din această săptămână și a fost făcută pe fondul crizei de combustibil care se agravează în țară din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol.

Înainte de aceasta, pe 23 iunie, Putin a declarat că este dispus să discute încetarea ostilităților pe baza acordurilor de la Istanbul, ținând cont totodată de modalitățile discutate la Anchorage și de „realitățile de pe teren”. În același timp, el a subliniat că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii civile nu vor influența situația de pe front. „Tot ceea ce se face în acest sens în prezent are scopul de a crea condiții favorabile pentru noi în cazul începerii sau reluării negocierilor de pace, întrerupte la inițiativa Ucrainei, din așa-numitele poziții de forță”, a remarcat Putin.

În interviul acordat lui Zarubin, președintele a mai declarat că Kievul a propus renunțarea la loviturile de lungă distanță asupra teritoriilor reciproce și limitarea acțiunilor militare la regiunile Herson și Zaporijia, precum și la așa-numitele „DNR” și „LNR”. Putin a dat de înțeles că nu este de acord cu acest lucru, deoarece, potrivit lui, astfel de măsuri ar oferi un avantaj armatei ucrainene.

În același timp, el a recunoscut că atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii ruse „creează probleme” și duc la „un anumit deficit” de combustibil. Totuși, președintele a asigurat că „toate obiectivele avariate sunt refăcute destul de repede” și că „totul funcționează stabil la noi”. Pentru a rezolva problema deficitului de combustibil, potrivit lui Putin, este necesar „să se accelereze finalizarea reparațiilor”, să se intensifice producția de sisteme de apărare aeriană pentru protejarea obiectivelor importante de infrastructură și să se mărească volumul importurilor de benzină.

În 2026, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, iar în luna mai, potrivit estimărilor Bloomberg, au efectuat un număr record de 30 de atacuri. Conform estimărilor Energy Intelligence, ca urmare a atacurilor dronelor ucrainene asupra rafinăriilor, volumul de rafinare a petrolului în Rusia a scăzut la începutul lunii iunie sub 4 milioane de barili pe zi — cel mai scăzut nivel din ultimii 21 de ani. În același timp, aproape o treime din capacitatea rafinăriilor rusești — 2,14 milioane de barili pe zi — a rămas nefolosită. În acest context, autoritățile din peste 30 de regiuni au introdus oficial restricții privind vânzarea de combustibil, iar întreruperi de diferite tipuri au fost înregistrate în 80 de entități administrative.

Editor : A.R.