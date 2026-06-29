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„Susținerea lui Putin este minimul necesar”. Cine-l sprijină pe liderul de la Kremlin la următoarele alegeri organizate în Rusia

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Putin susține că va câștiga războiul pe care l-a declanșat în Ucraina. Foto: Profimedia
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Partidul de guvernământ „Rusia Unită” a prezentat, la congresul de la Moscova, un afiș de campanie asociat președintelui Vladimir Putin, pe care apare sloganul „A fi de partea lui Putin este minimul necesar”, într-un mesaj cu puternică încărcătură politică și simbolică, anunță Meduza.

Pe afiș, litera rusă „z” din cuvântul „za” („pentru”) este înlocuită cu litera latină Z - simbolul invaziei Rusiei în Ucraina. O linie secundară deasupra sloganului principal spune: „Rusia Unită - partidul președintelui”.

Afișul este deja utilizat în campania de sensibilizare din toate regiunile, a declarat partidul „Rusia Unită” pentru agenția de știri de stat rusă TASS.

Este pentru prima dată din 2007 când „Rusia Unită” se declară partidul președintelui. În ultimii ani, Putin s-a menținut la o distanță considerabilă față de partidul de guvernământ al țării, al cărui președinte este Dmitri Medvedev din 2012.

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„Rusia Unită” a fost, în mod tradițional, foarte prudentă în a-și sublinia legăturile cu președintele în timpul campaniilor electorale.

Partidul de guvernământ a folosit imaginea lui Vladimir Putin în modul cel mai vizibil și extins în 2007, când acesta a condus lista federală a partidului la alegerile pentru Duma de Stat. Sloganul campaniei a fost: „Planul lui Putin este victoria Rusiei”. Materialele de campanie au inclus și sloganuri mai directe, printre care „Rusia Unită este partidul lui Putin!” în Krasnoiarsk.

În perspectiva alegerilor din 2026, filialele regionale ale partidului „Rusia Unită” au primit îndrumări privind campania electorală, anunță Meduza.

Recomandările îi sfătuiau pe funcționarii locali ai partidului să se concentreze pe câteva „teme de comunicare”, una dintre acestea fiind posibila autorizare de a prezenta „Rusia Unită” drept „partidul lui Putin”. Documentul preciza însă că această linie de comunicare putea fi utilizată în campanie numai „după aprobare”.

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Editor : C.A.

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