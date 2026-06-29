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Video Semnal de la Kremlin: Putin vrea reluarea discuțiilor cu SUA după criza Iranului. „Așteptăm negociatorii americani la Moscova”

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Vladimir Putin face cu ochiul
În loc să creeze tensiuni în interiorul elitei din Rusia, sancțiunile occidentale au consolidat o parte semnificativă a clasei conducătoare în jurul președintelui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică că așteaptă sosirea la Moscova a unei echipe de negociatori americani, odată ce Washingtonul va ajunge la un acord cu Iranul privind conflictul din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kremlin susține că Rusia este pregătită să continue dialogul, în timp ce vorbește și despre atacuri asupra infrastructurii civile și despre ceea ce numește o „operațiune de informare” îndreptată împotriva Rusiei, anunță Kyiv Post.

„Ne așteptăm ca, după ce toate evenimentele se vor fi încheiat, după ce faza activă a negocierilor cu Iranul va fi trecut, să asistăm la sosirea acelor reprezentanți ai administrației americane cu care ne-am întâlnit deja de mai multe ori la Moscova”, a declarat Putin într-un interviu acordat jurnalistului rus Pavel Zarubin, citat de agențiile de știri rusești, pe care Zarubin l-a publicat și pe platforma Telegram.

„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și să discutăm toate detaliile”, a adăugat el.

Declarațiile vin în contextul unor discuții internaționale tensionate, inclusiv după summitul G7 din Franța, unde fostul președinte american Donald Trump a transmis că Rusia ar trebui să ajungă la un acord privind conflictul din Ucraina. Ulterior, Trump a făcut și comentarii privind evoluția războiului și poziția Ucrainei.

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În același interviu, Putin a vorbit și despre atacurile asupra infrastructurii civile, pe care le-a încadrat într-un context mai larg al confruntării informaționale.

„În ansamblu, doresc să subliniez că aceste atacuri asupra infrastructurii noastre civile nu sunt efectuate doar pentru a ne provoca daune... Ele au, de asemenea, scopul de a alimenta o campanie de informare - sau, mai precis, o operațiune de informare care face parte din confruntarea mai amplă cu Rusia”, a declarat liderul rus.

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Potrivit acestuia, obiectivul unor astfel de acțiuni ar fi influențarea percepției publice interne.

„Obiectivul lor este să creeze incertitudine în rândul nostru, să submineze încrederea în propria noastră forță și să divizeze societatea rusă”, a spus Putin.

Președintele rus a susținut, de asemenea, că presiunea externă ar urmări modificarea dinamicii de pe front.

„De asemenea, urmăresc să forțeze Rusia să suspende ofensiva trupelor noastre, chiar dacă doar temporar, pentru a crea condițiile necesare începerii negocierilor în condiții favorabile adversarului nostru”, a afirmat acesta, adăugând că Rusia nu va accepta un astfel de scenariu.

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Editor : C.A.

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