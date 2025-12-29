Live TV

Ursula von der Leyen, după întâlnirea de la Mar-a-Lago: Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide

Data publicării:
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Sursa foto: REUTERS

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni.

Șefa CE a subliniat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.

„Europa este pregătită să continue să colaboreze cu Ucraina şi cu partenerii noştri americani pentru a consolida aceste progrese. Esenţial pentru acest efort este să existe garanţii de securitate de nezdruncinat încă din prima zi”, a scris ea pe platforma de socializare X.

Duminică, preşedintele american Donald Trump l-a primit pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, în Florida, iar în cadrul întâlnirii au avut convorbiri telefonice şi cu lideri europeni, pentru a discuta progresul negocierilor privind planul de pace şi garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Citește și: Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski: Un acord de pace Rusia - Ucraina, „foarte aproape”

Editor : B.P.

