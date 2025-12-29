Ursula von der Leyen, după întâlnirea de la Mar-a-Lago: Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni.

Șefa CE a subliniat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.

„Europa este pregătită să continue să colaboreze cu Ucraina şi cu partenerii noştri americani pentru a consolida aceste progrese. Esenţial pentru acest efort este să existe garanţii de securitate de nezdruncinat încă din prima zi”, a scris ea pe platforma de socializare X.

Duminică, preşedintele american Donald Trump l-a primit pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, în Florida, iar în cadrul întâlnirii au avut convorbiri telefonice şi cu lideri europeni, pentru a discuta progresul negocierilor privind planul de pace şi garanţiile de securitate pentru Ucraina.

