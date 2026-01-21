Live TV

„Vă rog, pâine”. O bătrână din Donețk a scris în zăpadă că nu mai are ce mânca. Soldații ucraineni au văzut mesajul din dronă

Data publicării:
mesaj scris in zapada
Bătrâna din Ucraina a cerut pâine, sperând ca mesajul ei să fie văzut din dronă. Sursă foto: Facebook

O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc într-un oraș din Donețk, Ucraina, într-o zonă tampon a frontului. O bătrână a scris în zăpadă un mesaj în care cere de mâncare, iar soldații ucraineni care au văzut cu ajutorul dronei cererea femeii, au trimis alimente pe calea aerului. Din păcate, evacuarea nu a fost posibilă, din cauza pericolului din zonă.

„«Vă rog, pâine» – aceasta este inscripția pe care grănicerul în vârstă de 19 ani «Phoenix» Maksim, alias «Maliuk» («Copilul» - trad.), a văzut-o pe pământul acoperit de zăpadă al (orașului) distrus Kostiantinivka. Prin camera dronei, acesta a privit cum o femeie în vârstă scria încet literele, privind spre cer cu o ultimă speranță. «Maliuk» recunoaște: «A fost imposibil să trec peste asta. Aceștia sunt oamenii noștri. Suntem aici pentru ei».”, a scris Serviciul Gărzii de Frontieră a Ucrainei într-o postare pe Facebook.

În imaginile filmate din dronă se văd blocuri de locuințe complet distruse, iar la un moment dat camera fixează mesajul scris în zăpadă: „Vă rog, pâine”.

Aceeași filmare arată cum ucrainenii lansează din dronă o pungă de culoare verde în care se află alimente.

Potrivit publicației Euromaidan Press, întâmplarea a fost relatată și de colonelul Evgheni Pikus de la Detașamentul 3 Grăniceri.

El a spus că, după ce a primit permisiunea de la el, operatorul i-a aruncat pâine și biscuiți femeii folosind o dronă. Ulterior, un nou mesaj a apărut în zăpadă: „Mulțumesc”.

Evacuarea este imposibilă, deoarece Kostiantinivka, un praș aflat la circa 20 de kilometri de Bahmut, este în prezent o zonă tampon, mai scrie Euromaidan Press.

Potrivit publicației, Maksim s-a alăturat unității „Phoenix” în aprilie 2025 și operează drone Mavic și Matrix pentru recunoaștere și detectarea inamicului.

