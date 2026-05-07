Video Melania Trump a spus într-un discurs că soțul ei este empatic. Audiența a izbucnit în râs

Mother???S Day Event With First Lady And President
Foto: Profimedia

Un moment bizar a avut loc miercuri seara la Casa Albă. În timpul unui discurs, prima doamnă a SUA, Melania Trump, a spus despre soțul ei că este „un lider atent și empatic”. Deși până atunci audiența fost tăcută, afirmația a provocat hohote de râs. Inclusiv Donald Trump s-a amuzat.

„Cei mai mulți îl cunosc pe soțul meu ca pe un comandant suprem puternic, însă empatia lui depășește această funcție și conturează un lider grijuliu, care își amintește constant că fiecare soldat american este copilul cuiva. Distinși invitați, vă rog să mi vă alăturați pentru a-l primi cu căldură pe președintele nostru, Donald Trump”, a spus Melania, la o ceremonie dedicată mamelor militarilor americani.

Melania Trump a salutat în acest discurs „forţa tăcută” a mamelor americane şi mai ales a mamelor militarilor desfășurați în străinătate.

Prima Doamnă a evocat familiile îndoliate de conflicte recente şi a spus că a fost marcată profund de o vizită la baza aeriană Dover, unde s-a întâlnit cu apropiaţi ai militarilor care au murit în Kuwait.

„Cuvintele nu pot alina o durere atât de mare”, a spus ea.

Melania Trump a vorbit și despre rolul mamelor în societatea americană.

„Mamele construiesc fundaţiile morale ale familiilor noastre. Ele învaţă empatia, inspiră visuri şi îşi ghidează copii către bine”, a spus ea.

