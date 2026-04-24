Video Prinţul Harry învaţă în Ucraina tehnici de deminare cu drone, roboți și ochelari cu realitate virtuală

Data publicării:
La aproape 30 de ani după o vizită istorică a mamei sale, prinţesa Diana, în Angola, axată pe lupta împotriva minelor antipersonal, prinţul Harry a fost şi el iniţiat în tehnici de deminare, cu drone şi roboţi, vineri, în oraşul martir ucrainean Bucea.

Purtând ochelari înzestraţi cu un software de realitate virtuală şi o vestă de protecţie albastră, prinţul Harry a pilotat, în cea de-a doua zi a vizitei sale în Ucraina, o dronă echipată cu inteligenţă artificială care detectează şi cartografiază dispozitive explozive, a raportat organizaţia Halo Trust, care sprijină operaţiunile de deminare, potrivit Agerpres.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a manevrat apoi un robot, un câine robotizat, potrivit fotografiilor publicate cu această ocazie, construit pentru a recupera obiectele periculoase de pe sol, a adăugat aceeaşi organizaţie, care a fost susţinută şi de prinţesa Diana.

Secvenţele fotografiate vineri reamintesc de un episod celebru în care prinţesa Diana, purtând o cască şi o vestă de protecţie, a traversat un câmp de mine în Angola în ianuarie 1997, la invitaţia Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR).

Ducele de Sussex, în vârstă de 41 de ani, s-a declarat „impresionat" să constate cât de mult a contribuit tehnologia pentru ca „deminarea să devină mai inteligentă, mai rapidă şi mai sigură".

„Atunci când mama mea s-a deplasat în Angola în urmă cu aproape 30 de ani, geniştii lucrau în genunchi pentru a găsi explozibilii ascunşi. Astăzi, ei utilizează drone, inteligenţa artificială şi roboţi pentru mai multă precizie şi siguranţă", a mai spus el, citat într-un comunicat de presă publicat de Halo Trust.

„Nu este doar un progres, ci salvează şi vieţi", a adăugat el.

De asemenea, prinţul Harry le-a adus un omagiu victimelor masacrelor atribuite armatei Moscovei în localitatea Bucea, la începutul invaziei ruse din Ucraina în urmă cu patru ani.

Zeci de civili au fost găsiţi decedaţi, executaţi sumar, în acest oraş situat la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de Kiev, după eliberarea sa de către armata ucraineană la sfârşitul lunii martie 2022.

Joi, la Kiev, prinţul Harry i-a cerut în mod public preşedintelui rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, intrat în al cincilea an al său, îndemnând totodată Statele Unite să se implice în negocierile de pace.

