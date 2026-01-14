Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Premierul ungar critică cererile Ucrainei față de UE

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat, miercuri, că cele 800 de miliarde de dolari pe care Ucraina „le cere” Uniunii Europene în următorii zece ani s-ar traduce printr-o „răscumpărare de peste nouă miliarde de dolari” pentru Ungaria.

Într-o postare pe Facebook, Viktor Orban a scris: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci.”

Premierul ungar a afirmat că, potrivit Bruxellesului, Ungaria ar trebui să ia măsuri precum eliminarea pensiilor pe lunile a 13-a şi a 14-a, subvenţiile pentru proprietarii de locuinţe, plafonarea preţurilor utilităţilor, impozitul pe venit forfetar şi beneficiile fiscale pentru mame, familii şi tineri pentru a obţine banii, informează MTI preluată de Agerpres.

El a spus că aşteptările Uniunii Europene au fost prezentate „în semestrul european, recomandările pentru ţări şi procedurile de infringement” şi s-a referit la un raport ce rezumă „cerinţele Bruxellesului”, publicat mai devreme în cursul zilei de miercuri pe site-ul guvernului.

„Acesta este subiectul asupra căruia se va lua o decizie pe 12 aprilie. Un lucru este sigur: vom spune nu planurilor de război ale Bruxellesului”, a adăugat prim-ministrul Ungariei.

Editor : Ana Petrescu