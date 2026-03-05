Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”

În doar trei zile de luptă în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 5 martie.

Declarația vine în contextul în care tensiunile continuă să escaladeze în Orientul Mijlociu după ce SUA, într-o operațiune comună cu Israelul, au efectuat atacuri asupra mai multor orașe iraniene pe 28 februarie, în urma cărora a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

„Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacurile. Peste 800 au fost utilizate numai în ultimele trei zile”, a declarat Zelensky.

Zelenski a spus că, atunci când Ucraina s-a confruntat pentru prima dată cu dronele de tip Shahed iraniene în 2022, a folosit „tot ce avea” pentru a respinge atacurile. Cu toate acestea, președintele a adăugat că, de atunci, Ucraina a acumulat o experiență semnificativă în combaterea unor astfel de atacuri.

„Toată lumea înțelege că rachetele Patriot nu sunt suficiente”, a spus Zelenski.

Zelenski a reiterat că Ucraina este gata să furnizeze interceptori de drone în schimbul rachetelor, deși nu a specificat care țări ar putea fi implicate.

Zelenski a adăugat că Ucraina este pregătită să împărtășească expertiza sa cu țările care se confruntă cu atacuri iraniene, pentru a ajuta la protejarea civililor și a infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu.

Rachetele interceptoare Patriot fabricate în SUA sunt printre puținele arme capabile să intercepteze eficient rachetele balistice pe care Rusia le folosește pentru a lovi Ucraina.

