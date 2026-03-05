Live TV

Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”

Data publicării:
Sistem Patriot
Sistem Patriot. Foto: Profimedia

În doar trei zile de luptă în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 5 martie.

Declarația vine în contextul în care tensiunile continuă să escaladeze în Orientul Mijlociu după ce SUA, într-o operațiune comună cu Israelul, au efectuat atacuri asupra mai multor orașe iraniene pe 28 februarie, în urma cărora a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

„Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacurile. Peste 800 au fost utilizate numai în ultimele trei zile”, a declarat Zelensky.

Zelenski a spus că, atunci când Ucraina s-a confruntat pentru prima dată cu dronele de tip Shahed iraniene în 2022, a folosit „tot ce avea” pentru a respinge atacurile. Cu toate acestea, președintele a adăugat că, de atunci, Ucraina a acumulat o experiență semnificativă în combaterea unor astfel de atacuri.

„Toată lumea înțelege că rachetele Patriot nu sunt suficiente”, a spus Zelenski.

Zelenski a reiterat că Ucraina este gata să furnizeze interceptori de drone în schimbul rachetelor, deși nu a specificat care țări ar putea fi implicate.

Zelenski a adăugat că Ucraina este pregătită să împărtășească expertiza sa cu țările care se confruntă cu atacuri iraniene, pentru a ajuta la protejarea civililor și a infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu.

Rachetele interceptoare Patriot fabricate în SUA sunt printre puținele arme capabile să intercepteze eficient rachetele balistice pe care Rusia le folosește pentru a lovi Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelensky la birou
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia
fico
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță
trump europa europeni
Războiul cu Iran complică pacea din Ucraina. Care este marea teamă a Europei în privința lui Trump
Putin ridică paharul de șampanie
Putin va mobiliza încă 400.000 de soldați. „Este un număr uriaș”, anunță Zelenski
Recomandările redacţiei
victor ponta oana toiu
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre...
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind...
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO susține că umbrela nucleară a SUA rămâne „garantul suprem...
Ultimele știri
Puncte de control peste tot și cozi la pâine: teroare în Iran în timp ce atacurile SUA-Israel se intensifică. „Fiecare zi pare o lună”
Iranul a atacat în urmă cu puțin timp, cu rachete, statul Bahrain
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii