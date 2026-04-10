„Vom auzi multe lucruri noi”. Ce spune Kirilo Budanov despre strategia atacurilor asupra terminalelor petroliere rusești

Fostul șef al serviciilor de informații militare din Ucraina și actualul șef al Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov, a declarat că recentele atacuri intensificate asupra sectorului petrolier rus consolidează poziția Kievului în perspectiva viitoarelor negocieri cu Rusia.

Vorbind la o conferință de presă la Congresul Autorităților Locale și Regionale, Budanov a răspuns „cu siguranță” când a fost întrebat dacă recentele atacuri intensificate asupra sectorului energetic rus au un impact asupra procesului de negociere.

„Cu siguranță că da. Este evident”, a spus Budanov, potrivit agenției de presă de stat Ukinform, preluată de Kyiv Post.

Ucraina a intensificat atacurile asupra instalațiilor petroliere rusești – în special asupra celor din porturile baltice – estimându-se că doar atacurile din zona baltică au costat Moscova aproape 1 miliard de dolari din veniturile din petrol într-o săptămână.

„Ne consolidează semnificativ poziția"

Budanov, care a declarat recent că unii dintre aliații Ucrainei au cerut o pauză în atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești pe fondul creșterii prețurilor la energie, a adăugat că se așteaptă la „multe lucruri noi” în cadrul viitoarelor discuții cu Moscova, dar s-a întrebat dacă poziția Moscovei se va schimba în ciuda atacurilor, potrivit Ukrinform.

„În următoarele negocieri cu ei, cred că vom auzi multe lucruri noi. În orice caz, acest lucru ne consolidează semnificativ poziția și nu o slăbește, așa cum se spune. Trebuie să facem totul pentru a ne consolida poziția victorioasă”, a declarat Budanov.

Forțele ucrainene au lovit terminalul petrolier Ust-Luga din regiunea Leningrad a Rusiei în noaptea de 7 aprilie, iar pe 6 aprilie au fost raportate și alte atacuri cu drone asupra terminalului petrolier Sheskharis din portul regiunii Novorossisk.

Editor : B.P.