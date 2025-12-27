Muntele Etna de pe insula Sicilia a prezentat, vineri, noi semne de activitate, prin aruncarea unor materiale incandescente şi a unor mică cantități de cenușă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia. Agenţia regională de protecţie civilă a mărit temporar nivelul de alertă pentru a indica o probabilitate ridicată de apariţie a fântânilor de lavă.

„Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre nord-est de vânt, cu căderi uşoare de cenuşă raportate în regiunea oraşului de coastă Taormina şi la Piano Provenzana, o zonă care include pârtii de schi”, a precizat institutul într-o postare pe Facebook.

Explozii sporadice au fost observate şi în craterul Bocca Nuova, unde materiale incandescente au fost aruncate până la câteva zeci de metri deasupra marginii craterului, conform INGV.

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie, Observatorul Etna, raportează că „în prezent este în desfășurare o activitate stromboliană intensă și continuă în Craterul de Nord-Est, cu ejectări de material incandescent care cad ocazional pe flancul conului, precum și cu emisii de cantități moderate de cenușă vulcanică. Norul eruptiv este purtat de vânt spre nord-est, iar căderi ușoare de cenușă au fost raportate în Piano Provenzana și Taormina. Explozii sporadice au avut loc și pe parcursul nopții în Craterul Bocca Nuova, în special din gura BN-2, cu ejectări de material incandescent care au atins câteva zeci de metri deasupra marginii craterului”.

Foto: Matteo Pagano/ lechaudrondevulcain.com

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, cu o înălţime de aproximativ 3.400 de metri, erupe uneori de mai multe ori pe an şi este sub monitorizare constantă.

Înălţimea sa se schimbă frecvent pe măsură ce erupţiile şi formarea conurilor de zgură vulcanică remodelează zona vârfului. Activitatea frecventă a vulcanului atrage un număr mare de vizitatori.

