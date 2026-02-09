„S-a terminat”: furie și disperare în orașul sicilian distrus de alunecarea de teren. „O serie de alegeri greșite au agravat situația”

De câteva zile, cei 25.000 de locuitori ai orașului sicilian Niscemi trăiesc la marginea unui abis de 25 de metri. Pe 25 ianuarie, după ploile torențiale aduse de ciclonul Harry, o alunecare de teren devastatoare a distrus un întreg versant al orașului, creând o prăpastie lungă de 4 km. Drumurile s-au prăbușit, mașinile au fost înghițite, iar întregi secțiuni ale structurii urbane s-au prăbușit în valea de dedesubt, relatează The Guardian.

Zeci de case atârnă periculos deasupra marginii alunecării de teren, în timp ce vehicule și fragmente de șosea continuă să se prăbușească, oră după oră, sub presiunea solului instabil.

Autoritățile au evacuat până acum peste 1.600 de persoane. Întregi secțiuni ale centrului istoric sunt în pericol, inclusiv biserici din secolul al XVII-lea care s-ar putea prăbuși în orice moment.

Potrivit geologilor și experților în mediu, alunecarea de teren din Niscemi este cel mai recent semn al modului în care urgența climatică remodelează zona mediteraneană, unde s-a manifestat indiferență față de decenii de politici de construcție defectuoase și un model de urbanizare scăpat de sub control.

„Totul s-a întâmplat în câteva clipe”, a spus Salvatrice Disca, în vârstă de 70 de ani. Ea locuia într-una dintre casele aflate acum în zona roșie, desemnată de autorități ca fiind în pericol de prăbușire. „A căzut curentul, iar câteva minute mai târziu poliția a bătut la ușa noastră. Ne-au spus să plecăm imediat, să abandonăm totul și să luăm doar strictul necesar – câteva pături și medicamentele noastre. Timp de o săptămână nu am putut nici măcar să ne spălăm sau să ne schimbăm hainele pe care le purtam”.

Majoritatea persoanelor evacuate sunt cazate la rude, iar cele mai în vârstă au fost mutate în azile. Altele au fost cazate temporar în pensiuni. În afara zonei roșii, pompierii au instalat un cort unde locuitorii așteaptă să fie însoțiți de echipele de salvare pentru a-și recupera obiectele de valoare, fotografiile și tablourile pe care nu au putut să le ia cu ei când au fugit din casele lor.

Printre clădirile destinate abandonării definitive se află și o pizzerie foarte cunoscută, A Barunissa. Proprietara acesteia, Benedetta Ragusa, în vârstă de 41 de ani, a avut doar câteva minute la dispoziție pentru a salva echipamentele și mobilierul.

Alunecarea de teren avansează. Săptămâna trecută, o clădire rezidențială cu trei etaje s-a desprins de marginea prăpastiei și s-a prăbușit pe versantul abrupt al alunecării de teren, după ce a stat șase zile în echilibru instabil.

„Golim locul”, a spus Ragusa. „S-a terminat. Am pierdut totul”.

Liniștea s-a așternut peste oraș, așa cum se întampla înaintea unei catastrofe: străzile s-au golit, iar orașul s-a transformat într-un loc fantomă în urma alunecării de teren.

Așezată la marginea torentului de noroi, Biblioteca Marsiano, o bibliotecă publică, atârnă deasupra prăpastiei. În subsolul său se află peste 4.000 de cărți rare și valoroase din punct de vedere istoric. Scriitorii au îndemnat autoritățile să recupereze colecția, inclusiv ediții rare dinainte de 1830 despre istoria Siciliei, dar biblioteca se află în „zona neagră”, interzisă chiar și pompierilor, lăsând soarta cărților, la fel ca cea a sute de locuitori, incertă.

„Oamenii sunt traumatizați”, a declarat Davide Cascio, 38 de ani, voluntar la Outside, organizație care oferă sprijin persoanelor evacuate. „Pentru mulți, aceasta nu era doar o casă: între acele ziduri se afla întreaga lor viață, amintirile lor. Există un amestec de furie și disperare, pentru că știu că acest dezastru ar fi putut fi prevenit”.

Aceeași porțiune din oraș s-a prăbușit deja în 1790, când o alunecare de teren a forțat oamenii să fugă din cartierul Sante Croci. Peste două secole mai târziu, în octombrie 1997, solul s-a prăbușit din nou, provocând evacuări în masă. În ciuda acestei istorii, multe clădiri din zonă au fost ridicate zeci de ani mai târziu, începând cu anii 1950 și 1960, alături de case din secolul al XVII-lea.

„Familia mea a locuit în acea casă timp de trei generații”, a spus Sofia Salvo, 61 de ani, profesoară de școală primară, care nu s-a mai putut întoarce acasă de la producerea alunecării de teren. „Am renovat-o pentru pensionarea mea, după ce bunicul și tatăl meu au construit-o legal. Acum nu mai există, și mă tot întreb de ce autoritățile au permis acest lucru într-o zonă de risc. Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea”.

Procuratura din Gela, situată la câțiva kilometri de Niscemi, a deschis o anchetă pentru dezastru din neglijență.

„Examinăm o cantitate substanțială de materiale, inclusiv imagini furnizate de Agenția Spațială Italiană”, a declarat Salvatore Vella, procurorul șef din Gela. „Vor urma audieri ale martorilor. Un lucru este cert: nimeni nu va fi scutit de anchetă”.

Ceea ce s-a întâmplat în Niscemi nu este deloc un caz izolat. Potrivit geologilor și experților în mediu, este rezultatul a zeci de ani de politici imobiliare și de planificare nesăbuite, care, începând cu Al Doilea Război Mondial, au ignorat în mare măsură vulnerabilitatea hidrogeologică acută a țării.

Italia a construit sute de cartiere noi și mii de locuințe în zone fragile: de-a lungul albiilor râurilor, pe versanți instabili, în apropierea stâncilor și în zone expuse la alunecări de teren, inundații și risc seismic. Pe scurt, locuri în care oamenii nu ar fi trebuit niciodată încurajați să locuiască.

Potrivit unui raport al agenției naționale de statistică Istat, publicat în noiembrie anul trecut, pentru fiecare 100 de locuințe noi construite în Italia, 15 nu dispun de autorizațiile necesare – într-o țară care, potrivit asociației italiene de mediu Legambiente, a înregistrat aproximativ 17.000 de alunecări de teren majore în peste 14.000 de locații în puțin peste un secol, provocând aproape 6.000 de decese directe.

În 1998, una dintre cele mai mortale alunecări de teren din Italia a lovit orașul Sarno din regiunea Campania, în sudul țării. După zile întregi de ploi torențiale, versanți întregi s-au prăbușit, ucigând 160 de persoane. Ancheta ulterioară a arătat că multe case fuseseră construite ilegal pe versanți instabili.

„În ultimii 70 de ani, o serie de alegeri greșite au agravat situația”, a declarat Christian Mulder, profesor de ecologie și urgențe climatice la Universitatea din Catania, Sicilia. „Fondurile din programul european de redresare, primite după cel De-al Doilea Război Mondial, au fost cheltuite în mod necorespunzător în Italia, alimentând un model de urbanizare nesăbuit, care a ignorat riscurile pentru mediu”.

Între 1948 și 1952, Italia a primit aproximativ 1,5 miliarde de dolari în cadrul programului cunoscut sub numele de Planul Marshall. Aceste fonduri au alimentat urbanizarea rapidă într-o țară cu o planificare slabă și clientelism răspândit, în special în sud. Rezultatul a fost un dezastru, care acum a devenit ireversibil din cauza accelerării crizei climatice.

„Nu sunt ploi liniștitoare, ci averse violente, care descarcă cantitatea de apă dintr-un an întreg în câteva ore și provoacă alunecări de teren”, a avertizat Mulder. „Mediterana înregistrând în 2025 unul dintre cei mai calzi ani din istorie, mările mai calde supraîncălzesc atmosfera și alimentează fenomene extreme precum ciclonul Harry, care a lovit Niscemi și restul insulei”.

Forța distructivă a ciclonului Harry, cu vânturi care au depășit 96 km/h și valuri de până la 15 metri, a lăsat în urmă o lungă serie de distrugeri în Sicilia, distrugând porturi, avariind case, distrugând drumuri și provocând pierderi estimate la 2 miliarde de euro.

Legambiente a declarat că numai în 2025, insula a fost lovită de 45 de fenomene meteorologice extreme, fiecare dintre acestea provocând daune semnificative infrastructurii publice și private.

În Niscemi, o altă parte a orașului s-a prăbușit. Orașul se află pe un teren fragil, argilos, iar solul s-a surpat din nou. Un cuplu de vârstnici, care aștepta de 10 zile permisiunea de a-și recupera câteva haine rămase în urmă, a fost întors din drum de pompieri. Li s-a spus că era prea periculos să se aventureze pe străduțele marcate deja de prăbușire.

Au ieșit din zona roșie cu capetele plecate. Unul dintre ei a dat din cap, ca și cum încă se lupta cu realitatea. Lacrimile au început să curgă în tăcere. Știau că vor trebui să aștepte mai mult înainte de a se întoarce acasă. Și știau, ceea ce era și mai dureros, că s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată, notează sursa citată.

Editor : A.M.G.