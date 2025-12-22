Live TV

Zeci de ambasadori numiți de fostul președinte Joe Biden, rechemați de la post din ordinul administrației Trump

donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Administraţia preşedintelui republican al SUA, Donald Trump, va rechema de la post zeci de ambasadori numiţi sub administraţia anterioară a preşedintelui democrat Joe Biden, în cadrul unei remanieri ample menite să alinieze corpul diplomatic noilor priorităţi de politică externă ale SUA, afirmă surse citate luni de AFP, preluată de Agerpres.

Aceşti ambasadori, majoritatea diplomaţi de carieră, au fost notificaţi cu privire la încheierea misiunii lor până la sfârşitul lunii ianuarie, potrivit aceloraşi surse, care confirmă relatări din presă ce menţionează rechemarea de la post a circa 30 de ambasadori, în special din Africa.

Deşi în practica diplomaţiei SUA este uzual ca o administraţie nouă să schimbe ambasadorii numiţi de administraţia anterioară, adesea aceşti ambasadori fiind selectaţi din rândul donatorilor sau susţinătorilor preşedintelui câştigător al alegerilor, o astfel de rechemare a ambasadorilor care sunt diplomaţi de carieră este mai puţin obişnuită, aceştia fiind de obicei lăsaţi să-şi ducă mandatul până la capăt sau cel puţin să rămână la post până la sosirea înlocuitorului.

Contactat de AFP, Departamentul de Stat al SUA nu a confirmat detaliile acestor rechemări, dar a menţionat că "acesta este un proces standard în orice administraţie". "Un ambasador este un reprezentant personal al preşedintelui", iar preşedintele Trump "are dreptul să se asigure că are în aceste ţări oameni care promovează agenda "America first" (America pe primul loc)", a explicat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, care a cerut să rămână anonim.

După revenirea la putere în ianuarie, preşedintele Donald Trump şi secretarul său de stat, Marco Rubio, au iniţiat o reformă amplă a diplomaţiei americane, axată pe priorităţile SUA, inclusiv combaterea migraţiei ilegale, reducerea ajutorului extern şi eliminarea programelor progresiste DEI ("diversitate, echitate şi incluziune").

Sute de angajaţi ai Departamentului de Stat implicaţi în activităţi de acest fel au fost nevoiţi să-şi caute alt loc de muncă şi a fost desfiinţată Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), instituţie pe care Trump a acuzat-o că a sprijinit "presa de fake news" favorabilă democraţilor lui Joe Biden.

Pe lângă acţiunile pur umanitare, USAID finanţa în străinătate din bugetul său anual de circa 40 de miliarde de dolari de asemenea ONG-uri, activişti şi mass-media pentru a promova "bunele practici democratice", fiind astfel acuzată de susţinerea unor cauze ideologice şi implicare în acţiuni de destabilizare a unor guverne.

