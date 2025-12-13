Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri dintr-un centru de detenție pentru minori

Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, după dezvăluirile privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, scandal care a declanșat un val de proteste și critici la adresa autorităților, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.

Un material video publicat săptămâna aceasta de un fost parlamentar, activist al opoziției, a creat agitație în jurul acestui caz, care privește fapte petrecute în urmă cu mai mulți ani. Directorul respectivului centru a demisionat, în timp ce unul dintre predecesorii săi se afla deja sub investigație de câteva luni pentru acuzații precum spălare de bani, trafic de persoane și proxenetism, iar patru angajați ai aceluiași centru sunt în arest preventiv.

În urma dezvăluirilor, guvernul a plasat cinci astfel de centre sub supervizarea directă a poliției, în timp ce procurorii investighează cazul.

Scandalul apărut i-a oferit astfel liderului opoziției, Peter Magyar, încă un motiv să îi ceară demisia premierului și a convocat, în acest scop, o manifestație la Budapesta. Participanții la protest, mulți având animăluțe de pluș asupra lor, au mărșăluit pe străzile capitalei în spatele unui banner cu mesajul „Protejați copiii!” și au strigat „Orban, demisia!”.

Acest scandal și altele de același fel care au mai fost arată lipsa controlului asupra instituțiilor publice al căror rol este să ajute minorii aflați în dificultate, argumentează opozantul Peter Magyar. El a publicat și un raport oficial din 2021 care menționa că mai mult de o cincime dintre copiii instituționalizați au fost victime ale abuzurilor.

De partea sa, Viktor Orban a condamnat abuzurile comise la respectivul centru de detenție, despre care a precizat că „este, de fapt, un fel de închisoare” pentru „minori delincvenți, care toți au comis infracțiuni”.

„Majoritatea sunt infracțiuni grave, inclusiv crime”, dar „ceea ce ne-a bulversat pe toți este faptul că, într-un context foarte dificil, un gardian a rezolvat o situație delicată într-un mod inacceptabil”, a adăugat premierul, cu referire la unul dintre abuzurile observate în materialul video publicat.

„Chiar dacă este vorba despre un tânăr delincvent, el nu ar trebui tratat așa cum l-a tratat acest gardian. Este inacceptabil, fără nicio urmă de îndoială”, a mai spus Orban, care în aprilie, anul viitor, se va confrunta cu alegeri parlamentare, în urma cărora riscă să piardă puterea râvnită de Peter Magyar.

Acesta din urmă, un fost aliat al lui Orban, a devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban, după ce a divorțat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiției și o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta și este susținut de Bruxelles, care contestă politica suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formațiune principală de opoziție, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul al doilea, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje din ultimele luni susțin că Tisza devansează Fidesz în intențiile de vot.

