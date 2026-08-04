Zelenski a declarat că, în luna iulie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au ucis 30.272 de soldați ruși pe câmpul de luptă. Potrivit acestuia, rezultatul a fost obținut prin utilizarea dronelor.

Ucraina neutralizează în mod constant soldații ruși folosind diverse tipuri de drone, potrivit discursului video de seară al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Aceștia sunt cei uciși și răniți grav. Și aceasta este doar situația pentru care există confirmare video clară. Așadar, tendința de pe câmpul de luptă rămâne neschimbată. Rusia pierde în jur de 30.000 de soldați în fiecare lună”, a spus președintele.

Zelenski a promis, de asemenea, că toate unitățile Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei vor primi și mai multe drone.

Anterior, RBC-Ucraina a relatat despre reacția lui Zelenski la imaginile cu așa-numitul „safari” pe care trupele ruse îl desfășoară cu ajutorul dronelor împotriva civililor din Herson.

În plus, Zelenskiy a aprobat noi operațiuni ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) împotriva Rusiei. Operațiunea SBU de 40 de zile, menită să slăbească Rusia, urmează să se încheie pe 4 august.

Șeful statului a subliniat, de asemenea, că toate procesele care ajută Rusia să restabilească operațiunile rafinăriilor trebuie oprite complet.

Editor : Sebastian Eduard