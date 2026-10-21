Live TV

Zelenski ia în calcul „înghețarea conflictului”, de-a lungul actualei linii a frontului, în cadrul unui armistițiu

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
A respins sugestia că Rusia ar câștiga pe câmpul de luptă Ce a discutat cu Steve Witkoff Mulțumiri adresate SUA pentru reluarea schimbului de informații Witkoff spune că i-a adus lui Putin unele "idei" pentru un "acord de pace"

Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina este pregătită să înghețe conflictul de-a lungul liniei actuale a frontului și să treacă la negocieri diplomatice, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Președintele ucrainean a salutat marți reluarea schimbului de informații cu SUA și a solicitat să i se acorde un rol în orice negociere privind viitorul țării sale, scrie Anadolu.

Într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează apoi să solicite garanții de securitate din partea Statelor Unite și a țărilor europene.

„Da. În acest moment trebuie să înghețăm conflictul, și cred că aceasta este o cale reală de a pune capăt acestui război”, a spus el, adăugând că un armistițiu ar fi minimul pe care Ucraina îl așteaptă din partea Rusiei.

„Acum trebuie să înghețăm situația, și cred că aceasta este adevărata modalitate de a pune capăt acestui război. Numiți-o încetare a focului sau oprire a uciderilor, așa cum a spus președintele Trump, o înghețare, o oprire.  Acesta este minimul pe care îl așteptăm astăzi de la Rusia”, a afirmat președintele ucrainean în interviul acordat Fox News. „Apoi, desigur, ne vom adresa președintelui și europenilor și le vom cere garanții în materie de securitate”.

A respins sugestia că Rusia ar câștiga pe câmpul de luptă

Întrebat dacă Ucraina ar fi de acord să cedeze regiunea Donbas în schimbul încetării războiului, Zelenski a respins sugestia că Rusia ar câștiga pe câmpul de luptă, afirmând că Moscova încearcă să exercite presiuni asupra Kievului pentru a-l determina să se retragă de pe teritoriul său.

„În 2026, nu au avut succes. Nu câștigă pe câmpul de luptă”, a susținut el.

Zelenski a recunoscut că ucrainenii sunt obosiți de război, dar a spus că țara sa nu poate pur și simplu să-și abandoneze teritoriul.

El a reiterat că negocierile ar trebui să pornească de la pozițiile actuale de pe câmpul de luptă, urmând ca un plan de pace să fie elaborat prin intermediul diplomației.

Ce a discutat cu Steve Witkoff

Președintele ucrainean a descris, de asemenea, întâlnirea sa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a avut loc cu o zi înainte la Oslo, în Norvegia, ca fiind „productivă”.

El i-a mulțumit prim-ministrului norvegian pentru găzduirea discuțiilor, la care au participat și lideri europeni și oficiali americani, inclusiv ginerele președintelui american, Jared Kushner, care s-a alăturat de la distanță, online.

Zelenski a spus că discuțiile s-au concentrat pe posibile măsuri în direcția păcii și și-a exprimat speranța că întâlnirea lui Witkoff în Rusia va aduce rezultate.

El a afirmat că potențialele măsuri inițiale de dezamorsare a conflictului ar putea include încetări ale focului care să vizeze securitatea alimentară, activitatea maritimă și infrastructura energetică.

Zelenski a declarat că a susținut imediat ideea unui armistițiu energetic propusă de președintele SUA, Donald Trump.

„Sper că astăzi, în câteva ore, vom avea câteva rezultate”, a adăugat el.

Mulțumiri adresate SUA pentru reluarea schimbului de informații

El a mulţumit Statelor Unite pentru reluarea schimbului de informaţii, exprimându-şi speranţa în acelaşi timp că restricţiile privind serviciile prin satelit Starlink şi Starshield vor fi eliminate în curând.

„Sper că - nu ştiu, în câteva ore - vom avea un rezultat, să dea Dumnezeu să fie pozitiv”, a spus el, referindu-se la întâlnirea lui Witkoff cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Este important să purtăm negocieri trilaterale” între el, Trump şi Putin, a subliniat Zelenski, adăugând că ar fi de preferat să fie implicate şi ţările europene.

„Am spus întotdeauna că suntem deschişi să negociem în orice format şi pe orice temă. Am o singură rugăminte: vă rog, nu discutaţi despre noi fără noi”, a adăugat el.

Zelenski a mai declarat că a vorbit cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, care a promis că va depune eforturi pentru a soluţiona problemele legate de Starshield, de la SpaceX, un sistem care este, în esenţă, o versiune de uz militar a Starlink, dezvoltată pentru Pentagon.

„Este încă limitat”, a spus Zelenski pentru Fox News, referindu-se la acest serviciu, la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că directorul executiv al companiei, Elon Musk - un aliat al lui Trump -, ar fi dispus încetinirea funcţionării tehnologiei pe care Ucraina se bazează pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete din partea Rusiei.

Anterior miercuri, Rubio le-a transmis jurnaliştilor că deciziile privind accesul Ucrainei la Starlink ţin de SpaceX şi de Elon Musk, nu de Casa Albă.

Witkoff spune că i-a adus lui Putin unele "idei" pentru un "acord de pace"

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, a declarat miercuri că i-a adus preşedintelui rus Vladimir Putin unele idei pentru un acord de pace în Ucraina, la începutul întâlnirii lor de la Sankt Petersburg, relatează AFP, preluată de Agerpres. În acelaşi timp, liderul rus a anunţat eliberarea cetăţeanului american Stephen Hubbard, un profesor pensionar, deţinut în Rusia pentru activitatea de mercenar, potrivit Reuters.

„Am adus câteva documente, de fapt, sunt câteva idei privind diferitele elemente ale unui fel de acord de pace între Rusia şi Ucraina, pe care le veţi putea citi când doriţi”, a declarat el, în cadrul unor remarci înainte de începerea discuţiilor, transmise de televiziunea publică rusă.

Steve Witkoff, care s-a întâlnit cu o zi în urmă la Oslo cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus că a venit în Rusia cu speranţa de a discuta despre reluarea discuţiilor trilaterale.

El a adăugat că simplul fapt de a discuta despre „care ar putea fi pasul următor” va fi deja „important”.

Emisarul american a apreciat că cooperarea economică între Moscova şi Washington „ilustrează posibilităţile care se deschid pentru noi în viitor”, fără alte detalii.

Anterior, viceministrul rus responsabil cu energia, Aleksandr Novak, a anunţat, citat de agenţiile ruse, plecarea, joi, a primului petrolier cu motorină rusă către SUA.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
politia-masina-nou-inscriptionata
4
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Luca Niculescu.
5
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Digi Sport
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz profimedia
„Asta ar însemna capitularea noastră, a tuturor”. Reacția lui Friedrich Merz la presiunile tandemului Putin-Trump asupra Ucrainei
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Acordul dintre Trump și Putin privind motorina se concretizează. Rusia anunță prima livrare către SUA
Frontiera dintre Ucraina-Republica Moldova
Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras angajații din patru puncte de control
Gen Ben Hodges
Generalul Ben Hodges, despre acțiunile lui Trump în privința Ucrainei: „Nu avea de gând să sprijine. Era pe deplin previzibil”
Stephen Hubbard.
Vladimir Putin a anunțat că Rusia va elibera un american condamnat pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei
Recomandările redacţiei
calin georgescu inquam george calin
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i...
cristila traila la parlament
Unul dintre dosarele DNA ale afaceristului Fănel Bogoș a ajuns pe...
Marian Neacsu
PSD îl apără Marian Neacșu: Are cazierul judiciar curat. Însuşi Ilie...
tren cfr marfa
Peste 1.500 de angajați CFR Marfă nu și-au primit salariile de patru...
Ultimele știri
Furnizorii de servicii electronice vor fi obligați să aibă un reprezentant legal în UE pentru solicitările din anchetele penale
Luca Niculescu anunţă „un plan concret de acțiune” pentru siguranţa elevilor şi profesorilor. „E linia roşie de la care nu ne abatem”
Primăria Capitalei lansează consultare publică despre cum îşi doresc bucureştenii să arate Bulevardele Magheru şi Bălcescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, apariție rară în public alături de fiul ei, Navarone. Cei doi au mers împreună în Germania
Cancan
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Fanatik.ro
Ia 240.000 de euro fără să joace niciun minut timp de 2 ani în SuperLigă. Caz unic în istoria campionatului
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf a primit vestea înainte de FCSB – Rapid: Karlo Muhar! Exclusiv
Adevărul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Negruțiu și Naum, împreună la Digi FM. În fiecare vineri, de la ora 13.00
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Impozitul pe pensiile militare ar putea fi restituit în 2 ani. Ce pot face ceilalți pensionari „civili”?
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Christina Applegate vorbește despre ultimii 5 ani din viața sa: Am pierdut totul. Mi-am pierdut locul de muncă
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...