Zelenski ia în calcul „înghețarea conflictului”, de-a lungul actualei linii a frontului, în cadrul unui armistițiu

Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina este pregătită să înghețe conflictul de-a lungul liniei actuale a frontului și să treacă la negocieri diplomatice, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Președintele ucrainean a salutat marți reluarea schimbului de informații cu SUA și a solicitat să i se acorde un rol în orice negociere privind viitorul țării sale, scrie Anadolu.

Într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează apoi să solicite garanții de securitate din partea Statelor Unite și a țărilor europene.

„Da. În acest moment trebuie să înghețăm conflictul, și cred că aceasta este o cale reală de a pune capăt acestui război”, a spus el, adăugând că un armistițiu ar fi minimul pe care Ucraina îl așteaptă din partea Rusiei.

„Acum trebuie să înghețăm situația, și cred că aceasta este adevărata modalitate de a pune capăt acestui război. Numiți-o încetare a focului sau oprire a uciderilor, așa cum a spus președintele Trump, o înghețare, o oprire. Acesta este minimul pe care îl așteptăm astăzi de la Rusia”, a afirmat președintele ucrainean în interviul acordat Fox News. „Apoi, desigur, ne vom adresa președintelui și europenilor și le vom cere garanții în materie de securitate”.

A respins sugestia că Rusia ar câștiga pe câmpul de luptă

Întrebat dacă Ucraina ar fi de acord să cedeze regiunea Donbas în schimbul încetării războiului, Zelenski a respins sugestia că Rusia ar câștiga pe câmpul de luptă, afirmând că Moscova încearcă să exercite presiuni asupra Kievului pentru a-l determina să se retragă de pe teritoriul său.

„În 2026, nu au avut succes. Nu câștigă pe câmpul de luptă”, a susținut el.

Zelenski a recunoscut că ucrainenii sunt obosiți de război, dar a spus că țara sa nu poate pur și simplu să-și abandoneze teritoriul.

El a reiterat că negocierile ar trebui să pornească de la pozițiile actuale de pe câmpul de luptă, urmând ca un plan de pace să fie elaborat prin intermediul diplomației.

Ce a discutat cu Steve Witkoff

Președintele ucrainean a descris, de asemenea, întâlnirea sa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a avut loc cu o zi înainte la Oslo, în Norvegia, ca fiind „productivă”.

El i-a mulțumit prim-ministrului norvegian pentru găzduirea discuțiilor, la care au participat și lideri europeni și oficiali americani, inclusiv ginerele președintelui american, Jared Kushner, care s-a alăturat de la distanță, online.

Zelenski a spus că discuțiile s-au concentrat pe posibile măsuri în direcția păcii și și-a exprimat speranța că întâlnirea lui Witkoff în Rusia va aduce rezultate.

El a afirmat că potențialele măsuri inițiale de dezamorsare a conflictului ar putea include încetări ale focului care să vizeze securitatea alimentară, activitatea maritimă și infrastructura energetică.

Zelenski a declarat că a susținut imediat ideea unui armistițiu energetic propusă de președintele SUA, Donald Trump.

„Sper că astăzi, în câteva ore, vom avea câteva rezultate”, a adăugat el.

Mulțumiri adresate SUA pentru reluarea schimbului de informații

El a mulţumit Statelor Unite pentru reluarea schimbului de informaţii, exprimându-şi speranţa în acelaşi timp că restricţiile privind serviciile prin satelit Starlink şi Starshield vor fi eliminate în curând.



„Sper că - nu ştiu, în câteva ore - vom avea un rezultat, să dea Dumnezeu să fie pozitiv”, a spus el, referindu-se la întâlnirea lui Witkoff cu preşedintele rus Vladimir Putin.



„Este important să purtăm negocieri trilaterale” între el, Trump şi Putin, a subliniat Zelenski, adăugând că ar fi de preferat să fie implicate şi ţările europene.



„Am spus întotdeauna că suntem deschişi să negociem în orice format şi pe orice temă. Am o singură rugăminte: vă rog, nu discutaţi despre noi fără noi”, a adăugat el.



Zelenski a mai declarat că a vorbit cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, care a promis că va depune eforturi pentru a soluţiona problemele legate de Starshield, de la SpaceX, un sistem care este, în esenţă, o versiune de uz militar a Starlink, dezvoltată pentru Pentagon.



„Este încă limitat”, a spus Zelenski pentru Fox News, referindu-se la acest serviciu, la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că directorul executiv al companiei, Elon Musk - un aliat al lui Trump -, ar fi dispus încetinirea funcţionării tehnologiei pe care Ucraina se bazează pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete din partea Rusiei.



Anterior miercuri, Rubio le-a transmis jurnaliştilor că deciziile privind accesul Ucrainei la Starlink ţin de SpaceX şi de Elon Musk, nu de Casa Albă.

Witkoff spune că i-a adus lui Putin unele "idei" pentru un "acord de pace"

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, a declarat miercuri că i-a adus preşedintelui rus Vladimir Putin unele idei pentru un acord de pace în Ucraina, la începutul întâlnirii lor de la Sankt Petersburg, relatează AFP, preluată de Agerpres. În acelaşi timp, liderul rus a anunţat eliberarea cetăţeanului american Stephen Hubbard, un profesor pensionar, deţinut în Rusia pentru activitatea de mercenar, potrivit Reuters.



„Am adus câteva documente, de fapt, sunt câteva idei privind diferitele elemente ale unui fel de acord de pace între Rusia şi Ucraina, pe care le veţi putea citi când doriţi”, a declarat el, în cadrul unor remarci înainte de începerea discuţiilor, transmise de televiziunea publică rusă.



Steve Witkoff, care s-a întâlnit cu o zi în urmă la Oslo cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus că a venit în Rusia cu speranţa de a discuta despre reluarea discuţiilor trilaterale.



El a adăugat că simplul fapt de a discuta despre „care ar putea fi pasul următor” va fi deja „important”.



Emisarul american a apreciat că cooperarea economică între Moscova şi Washington „ilustrează posibilităţile care se deschid pentru noi în viitor”, fără alte detalii.



Anterior, viceministrul rus responsabil cu energia, Aleksandr Novak, a anunţat, citat de agenţiile ruse, plecarea, joi, a primului petrolier cu motorină rusă către SUA.

Editor : M.C