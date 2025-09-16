Live TV

Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj le transmite președintele rus țărilor din Alianță

Data publicării:
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Prin incursiunile de drone din România și Polonia, președintele rus Vladimir Putin testează NATO, spune Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, într-un interviu pentru postul SkyNews. Dar asta nu e tot, pentru că liderul de la Kiev crede că Putin mai transmite un mesaj țărilor din alianță.

„El (Putin, n.red.) testează NATO, vrea să vadă cât de pregătită este alianța, de ce anume este capabilă - atât diplomatic, cât și politic. Vrea să vadă cum ar răspunde populația locală la așa ceva. La fel ca oriunde altundeva, oamenilor le este teamă de război, nu-și doresc război, se tem că-și vor pierde casele, copiii. Este o reacție normală”, a spus Zelenski.

„Au văzut răspunsul NATO, reacția pe care a avut-o, iar acum NATO vrea să consolideze frontiera estică. Totodată, cred că celălalt mesaj pe care îl transmit rușii este următorul: nu îndrăzniți să oferiți Ucrainei sisteme de apărare, pentru că s-ar putea să aveți voi înșivă nevoie de ele”, a adăugat el.

Zelenski l-a îndemnat, de asemenea, pe președintele american Donald Trump să ia „măsuri personale ferme” pentru a-l „opri pe Putin”, după ce Trump i-a îndemnat pe aliații NATO să nu mai cumpere petrol rusesc și să impună tarife vamale Chinei pentru a pune presiune pe Moscova.

„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii. Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare aeriană în cantitate mare, pentru că SUA au destule. Sunt sigur că SUA pot aplica suficiente sancțiuni pentru a afecta economia rusă, plus că Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”, a mai spus Zelenski.

„Europa a introdus deja 18 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Și tot ce lipsește acum este un pachet de sancțiuni puternic din partea SUA”, crede președintele Ucrainei.

