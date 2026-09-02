George Clooney critică dur administrația Trump. „Trăim într-o kakistocrație: o țară condusă de cei mai puțin calificați”

Actorul și regizorul american George Clooney a criticat miercuri administrația președintelui Donald Trump, afirmând că Statele Unite traversează o perioadă „nefericită” a istoriei lor și sunt conduse de persoane lipsite de calificarea necesară. Artistul s-a declarat însă convins că țara va reuși să depășească această etapă.

Declarațiile au fost făcute în timpul conferinței de presă organizate înaintea deschiderii celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, potrivit News.ro.

George Clooney: „Cred că trăim într-o kakistocrație”

Actorul a folosit termenul „kakistocrație” pentru a descrie actuala conducere a Statelor Unite, explicând că acesta desemnează o țară guvernată de persoanele cel mai puțin calificate.

„Există un termen foarte potrivit, kakistocrație, care se referă la o țară condusă de cei mai puțin calificați. Cred că trăim poate într-o kakistocrație în acest moment, dar ne vom reveni”, a declarat George Clooney.

În vârstă de 65 de ani, actorul și regizorul urmează să primească, în cadrul festivalului, Leul de Aur pentru întreaga sa carieră.

Festivalul de la Veneția, ocolit de marile studiouri de la Hollywood

George Clooney și Robert Pattinson se numără printre puținele nume importante de la Hollywood prezente la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Veneția.

Evenimentul, considerat în mod obișnuit o importantă rampă de lansare pentru producțiile care intră în cursa pentru premiile Oscar, a fost ocolit de această dată de marile studiouri de la Hollywood.

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se desfășoară în perioada 2-12 septembrie.

Editor : Ș.A.